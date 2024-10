Sparkle: al via la partnership con Mobily per collegare l’Europa con il Medio Oriente

Sparkle e Mobily siglano una partnership strategica per creare un corridoio digitale tra Europa, Medio Oriente e Sud-Est asiatico

Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia, e Mobily, azienda leader nelle telecomunicazioni in Arabia Saudita, hanno siglato un’importante partnership per creare una nuova rotta digitale che collegherà l'Europa al Sud-Est asiatico, passando per il Medio Oriente. L'accordo è stato firmato durante il Capacity Europe 2024, l’evento di riferimento per il settore delle telecomunicazioni, tenutosi a Londra.

La nuova rotta sfrutterà le reti terrestri di Sparkle e Mobily, nonché il cavo sottomarino AAE1 a Gedda, per collegare l'Italia all'Arabia Saudita e raggiungere Singapore. Questa rotta offrirà una connessione a bassa latenza, migliorando notevolmente la connettività tra Asia ed Europa e sfruttando la posizione strategica dell’Arabia Saudita come crocevia digitale.

L'iniziativa punta a soddisfare la crescente domanda di connettività sicura e diversificata tra i due continenti, aprendo nuove opportunità per operatori di rete, ISP, OTT (Over-The-Top) e fornitori di contenuti. Il corridoio permetterà il transito di grandi quantità di dati, con capacità che vanno dai 10 GB ai 100 GB e oltre. Inoltre, i clienti potranno accedere a un'ampia gamma di servizi offerti sia da Mobily in Arabia Saudita che da Sparkle in Europa, inclusi servizi Layer-1, Layer-2 e IP, e l’accesso ai principali Internet Exchange Point (IXP).

Thamer A. Alfadda, SVP Wholesale di Mobily, ha espresso grande soddisfazione per la partnership: "Questa nuova rotta diversificata migliorerà la resilienza della connettività di rete globale tra l'Oriente, il Medio Oriente e l'Europa, supportando lo sviluppo dei data center e la differenziazione dei contenuti per OTT e Hyperscaler nella regione. Siamo entusiasti di questa collaborazione tra Mobily e Sparkle per un progetto così cruciale".

Anche Enrico Bagnasco, CEO di Sparkle, ha sottolineato l'importanza dell'accordo: "Siamo lieti di collaborare con Mobily alla realizzazione di questo corridoio digitale intercontinentale, in cui l'Arabia Saudita svolge un ruolo centrale. Questo consentirà una migliore comunicazione tra Europa e Indo-Pacifico e accelererà lo sviluppo dei servizi digitali nei Paesi attraversati"