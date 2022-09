Suez: Massimiliano Bianco nuovo Ceo in Italia

Massimiliano Bianco, laureato con lode all’Università Bocconi di Milano, è uno dei massimi esperti in Italia di servizio idrico, economia circolare, transizione energetica e ambientale, di infrastrutture e di servizi pubblici locali.

In precedenza Bianco è stato (2014-2021) Amministratore Delegato e Direttore Generale della multi-utility Iren, quotata in Borsa. Tra gli altri incarichi ricoperti, quello di Direttore Generale di Utilitalia, di Acquedotto Pugliese e AD/DG di Gallo & C. (gruppo Meliorbanca).

Il manager avrà la responsabilità di consolidare e sviluppare il business di Suez in Italia, nei settori acqua e rifiuti.

Maximilien Pellegrini, membro del Comitato Esecutivo di SUEZ, in carica per Francia e Italia, ha dichiarato: “Siamo molto lieti di dare il benvenuto a Massimiliano Bianco in SUEZ. Massimiliano porta con sé una lunga e profonda esperienza dei mercati italiani dei servizi idrici ed ambientali, e supporterà Suez nel rafforzare la sua posizione di key player e nel fornire ai propri clienti soluzioni sostenibili e innovative.”