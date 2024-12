SuperEnalotto SuperStar, in arrivo l’iniziativa speciale di Natale che ti “Regala un sogno”!

SuperEnalotto SuperStar lancia a Natale l'iniziativa “Regala un sogno”

SuperEnalotto SuperStar presenta la sua iniziativa speciale per il periodo natalizio: si tratta dell’iniziativa speciale “Regala un sogno”. Dal 22 novembre 2024, chiunque effettui una giocata valida per i concorsi straordinari in programma a dicembre, avrà la possibilità di partecipare all’estrazione di 1.000 premi garantiti da 10.000€ ciascuno, per un montepremi complessivo di 10 milioni di euro.

Come funziona l’iniziativa natalizia di SuperEnalotto SuperStar

L’iniziativa speciale “Regala un sogno” si svolgerà nell’arco di quattro estrazioni straordinarie: martedì 17 dicembre 2024 (concorso n.200); giovedì 19 dicembre 2024 (concorso n.201); venerdì 20 dicembre 2024 (concorso n.202); sabato 21 dicembre 2024 (concorso n.203).

Durante ciascun concorso verranno estratti 250 codici vincenti, per un totale di 1.000 partecipanti che porteranno a casa un premio di 10.000€. Partecipare è semplice e non richiede costi aggiuntivi rispetto alla consueta giocata di SuperEnalotto con SuperStar. Per ogni combinazione giocata, sarà generato un codice univoco che prenderà parte all’estrazione dei premi garantiti del concorso per cui è stata effettuata la giocata.

Come partecipare all’iniziativa speciale SuperEnalotto

Le modalità per aderire all’iniziativa SuperEnalotto sono molteplici e sono pensate per soddisfare le esigenze di ogni giocatore: schedine precompilate da 1,50€ per singolo concorso; Quick Pick dedicati all’iniziativa, disponibili in diversi tagli; giocate da esposizione, disponibili in vari importi; schedine da tastiera, per scegliere i propri numeri fortunati; sistemi della Bacheca, con opzioni dedicate all’iniziativa; giocate online o tramite app ufficiale SuperEnalotto e giochi.

La raccolta per i concorsi speciali è iniziata il 22 novembre per il primo concorso e si è estesa gradualmente fino al 27 novembre, da quando è possibile giocare per tutti e quattro i concorsi straordinari.

I codici vincenti saranno pubblicati dopo ciascun concorso, in concomitanza con il Bollettino Ufficiale disponibile sul sito Superenalotto.it e tramite l’app ufficiale. Gli utenti potranno verificare facilmente la propria ricevuta inserendo il codice univoco nella sezione dedicata.

Le vincite possono essere ritirate nei Punti Pagamento Premi Sisal o presso gli Uffici Premi Sisal di Milano e Roma. Per le giocate online, sarà necessario fornire la stampa del dettaglio vincente e i dati personali.

“Regala un sogno” è l’occasione perfetta per vivere le festività natalizie in modo ancora più gioioso ed emozionante. Con un totale di 1.000 premi garantiti da 10.000€, SuperEnalotto SuperStar celebra il Natale offrendo una straordinaria opportunità ai suoi utenti affezionati, confermando il proprio impegno per rendere questa lotteria coinvolgente e ricca di novità.