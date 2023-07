TeamSystem cresce in Spagna con le acquisizioni di Aplifisa e Asesor Excelente

TeamSystem, completata l'acquisizione del 100% del capitale di Aplifisa e Asesor Excelente

TeamSystem, tech company italiana che sviluppa soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti, cresce nel mercato spagnolo con l'acquisizione del 100% del capitale di Aplifisa e Asesor Excelente. Questa operazione ha l’obiettivo di rafforzare la posizione della tech company nel mercato delle soluzioni software per i commercialisti e consulenti del lavoro in Spagna, dove è già presente grazie alle acquisizioni di Del Sol Software, Bilin e Acumbamail.

Aplifisa è uno dei principali sviluppatori di soluzioni software per i professionisti del settore fiscale e del lavoro in Spagna. Fondata nel 1990 e con sede a Salamanca, vanta oltre 34 anni di esperienza e i suoi software di ultima generazione godono della fiducia di oltre 5.000 clienti, tra cui consulenti fiscali, tributaristi, economisti, laureati in materie sociali, responsabili delle risorse umane, consulenti del lavoro, amministratori di immobili e altri. Il perimetro dell'acquisizione comprende anche la piattaforma Asesor Excelente, che fornisce servizi e formazione a più di 2.000 consulenti nel Paese. L’azienda, con una quota di mercato di circa 10%, impiega 63 professionisti e, nel 2022, ha registrato un fatturato di quasi 5 milioni di euro.

"Siamo entusiasti di accogliere Aplifisa all'interno di TeamSystem perchè ci permetterà di fare un salto di qualità significativo in termini di dimensioni, presenza internazionale e offerta in alcuni segmenti di mercato chiave", ha dichiarato Federico Leproux, CEO di TeamSystem. "Questa operazione è un tassello fondamentale all’interno della nostra più ampia strategia di internazionalizzazione che ci ha visto entrare nel mercato spagnolo con le acquisizioni di DELSOL Software e Billin nel 2020 e di Acumbamail nel 2022. Attraverso questa acquisizione, infatti, da un lato integriamo un team con know-how e talento e un prodotto affidabile e completo dedicato ai professionisti, e dall’altro portiamo in dote la nostra expertise da leader in Italia nel segmento della fatturazione elettronica che in breve tempo diverrà obbligatoria per tutti gli attori del sistema economico spagnolo”.

Laureano Ayuso, CEO e Head of R&D di Aplifisa, ha aggiunto: "La partnership instaurata con TeamSystem, azienda innovativa e leader nel suo settore, è un grande riconoscimento del valore che abbiamo costruito negli anni e delle prospettive di crescita di Aplifisa. Unire le forze con TeamSystem rappresenta la migliore strategia per ampliare gli orizzonti ed esplorare nuove opportunità di business, sia per l'azienda che per i suoi dipendenti, che hanno dimostrato grande professionalità".

Rafael Martín, CEO di Asesor Excelente, ha commentato: "L'integrazione di Asesor Excelente in TeamSystem ci permette di offrire i nostri servizi a valore aggiunto, che daranno al gruppo una proposta unica e differenziata nel mercato della consulenza fiscale, del lavoro, contabile e commerciale".

Il team M&A/legale di TeamSystem è stato assistito nell'esecuzione dell'operazione da Garrigues come advisor legale e da PwC come advisor finanziario, mentre Aplifisa è stata assistita da EY nelle aree M&A, finanza, legale e fiscale.