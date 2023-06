Telepass, con “Venezia Pass” l'esperienza di viaggio è interamente tramite app

Telepass, dalla collaborazione con VeLa nasce la nuova funzionalità "Venezia Pass" per gestire un’esperienza di viaggio a Venezia in modo completamente digitale

Telepass, società italiana leader di mobilità integrata, annuncia l’attivazione del servizio “Venezia Pass” sulla propria App. Con questa nuova funzionalità, Telepass si mette al servizio di Venezia e dei suoi turisti, dando la possibilità di prenotare le visite e spostarsi in modo smart e cashless interamente tramite App, risparmiando tempo. Grazie alla partnership con VeLa, società del Gruppo AVM e primo portale turistico cittadino, diventa possibile accedere ai servizi di trasporto pubblico e all’offerta culturale e turistica di Venezia attraverso un unico strumento, in tutta sicurezza e semplicità, per garantire un’esperienza di viaggio più fluida in una delle città più famose d’Italia e del mondo.

“Venezia Pass”, un servizio dedicato ai clienti Telepass Plus, permette l’acquisto anticipato di diverse tipologie di servizi facenti parte del circuito Venezia Unica e dell’ecosistema Telepass: dall’acquisto dei biglietti di autobus, tram e vaporetti, fino all’accesso ai musei, alle chiese e alle principali attrazioni della città, come, ad esempio, la visita a Palazzo Ducale e alle chiese del Circuito Chorus. Con questa collaborazione si consolida il legame tra il sistema del trasporto pubblico locale e i servizi Telepass, nell’ottica di rafforzare la gestione quotidiana di una pluralità di servizi per spostarsi e vivere la città.

“Il lancio di Venezia Pass rappresenta un passo importante nel nostro sviluppo: Telepass si mette al servizio dei turisti e di una città, Venezia, che diventa il primo contesto urbano in cui è possibile muoversi e pianificare un’esperienza di viaggio interamente attraverso la nostra App. Nell’ottica di integrare diversi servizi di mobilità sempre più completi, con questo nuovo servizio aggiungiamo un ulteriore tassello al nostro ecosistema, offrendo la possibilità di usufruire di una city experience a 360°. Il nostro obiettivo è di offrire una mobilità unica e integrata, non solo in autostrada ma anche in città, per far sì che i nostri clienti possano sfruttare il proprio tempo libero nel modo migliore, sempre” commenta Aldo Agostinelli, Chief Consumer Sales & Marketing Officer, Telepass.

“Rendere semplice ed efficace l’esperienza del cliente e facilitare il suo percorso di pianificazione e prenotazione della città è un elemento fondamentale che da sempre guida i nostri sviluppi e partnership” commenta Alberto Bozzo, Direttore Sviluppo Mercati e Vendite di VeLa Spa. “VeLa da molti anni ricopre anche il compito della promozione turistica della città (ruolo di recente rinnovato sino al 2025 da parte del Comune di Venezia) gestendo, tra le altre cose, anche gli Uffici IAT distribuiti sul territorio. Un compito rivolto in particolare a dare risposta alle richieste sempre più articolate e complesse del turista che visita Venezia”.