Telepass è il primo operatore certificato in Slovenia per il pagamento pedaggi

Telepass si posiziona come primo operatore certificato in Slovenia per il servizio di pagamento del pedaggio per i mezzi pesanti

Telepass, la società italiana leader nel settore della mobilità integrata, ha annunciato con orgoglio di essere il primo operatore certificato in Slovenia per il sistema di riscossione elettronica dei pedaggi EETS (European Electronic Tolling Service). L'apparato interoperabile Telepass SAT K1, che funziona tramite satellite, è stato ufficialmente certificato in Slovenia per il sistema EETS, diventando così utilizzabile in un totale di 17 Paesi europei. Questo successo permette a Telepass di offrire un servizio completo EETS anche in Slovenia, a partire da aprile, ampliando così ulteriormente la sua presenza e la sua copertura sul territorio europeo.

La certificazione ottenuta consente ai veicoli pesanti dotati del dispositivo Telepass SAT K1 di pagare successivamente i pedaggi su un tratto di 625 km della rete stradale slovena, comprendente le tratte A1, A2, A3, A4, A5, H3, H4, H5, H6 e H7. Grazie alla collaborazione con il toll charger DARS d.d. Slovenia, i veicoli possono pagare i pedaggi in un'unica fattura, semplificando così le operazioni di gestione e rendendo più efficienti gli spostamenti.

Per attivare il servizio di pagamento dei pedaggi sloveni, è possibile rivolgersi ai partner commerciali Telepass presenti in tutta Europa. Il servizio è disponibile per i dispositivi satellitari Telepass SAT e sarà esteso nei prossimi mesi anche agli apparati Arianna2. L'apparato Telepass SAT (K1) è già disponibile presso i Sales Partner di Telepass. Con questa certificazione, Telepass rafforza ulteriormente la sua presenza in Europa e potenzia il servizio rivolto al mondo dell'autotrasporto e della logistica, offrendo un'unica soluzione interoperabile per semplificare gli spostamenti delle persone e delle merci tra più Paesi.

Francesco Maria Cenci, Head of Italy & Eu Tolling di Telepass, ha dichiarato: "Telepass è il primo operatore accreditato in Slovenia sul sistema EETS, così come siamo stati i primi in Germania nel 2019 e in Polonia nel 2022. Questo dimostra la nostra capacità di offrire un servizio integrato e di qualità e che le nostre soluzioni sono considerate affidabili e innovative, anche a livello europeo. Stiamo fornendo una soluzione agli autotrasportatori non solo sloveni e italiani, ma di tutta Europa che operano sulle tratte tra Italia ed Est Europa attraverso un unico dispositivo interoperabile in grado di facilitare i passaggi tra più Paesi. Con la certificazione in questo nuovo Paese, Telepass conferma la sua missione di semplificare gli spostamenti delle persone e delle merci in Europa, facilitando i passaggi tra più Paesi attraverso un unico dispositivo interoperabile".

Telepass, parte del Gruppo Mundys, continua a promuovere soluzioni innovative che rispondono alle esigenze moderne di mobilità, contribuendo così a semplificare gli spostamenti e a ottimizzare il traffico su scala europea, con importanti benefici per l'ambiente e per l'efficienza dei trasporti.