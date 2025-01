Telepass: presentati i borghi italiani più amati sul web

Telepass: i borghi italiani più cercati sul web, tra fascino autentico e mobilità integrata

Un recente studio dal titolo “Borghi italiani online (Edizione 2024)” svela il crescente interesse per i piccoli centri storici italiani, situati principalmente in montagna o collina. L’analisi, realizzata da Telepass in collaborazione con Moveo, Seed Digital e Change Media, rivela un dato affascinante: tra i 228 borghi più cercati sul web, ben 25 sono anche località sciistiche.

Il fascino dei borghi italiani, ricchi di cultura, arte e tradizioni, sta conquistando sempre più attenzione. Negli ultimi anni, le ricerche online relative a queste destinazioni hanno superato i 210 milioni, registrando un aumento del 45% rispetto al 2020. Questo trend conferma il desiderio di riscoprire mete autentiche, lontane dai flussi turistici di massa.

Tra i borghi di montagna e collina che dominano le classifiche, spiccano Subiaco, Vipiteno e Sappada, rispettivamente con 66.100, 58.600 e 32.300 ricerche. Seguono località come Scanno, Chiusa, Castelrotto, Pescocostanzo e Vigo di Fassa. Trentino-Alto Adige, Abruzzo e Valle d’Aosta emergono come le regioni più popolari per i borghi che offrono anche esperienze sciistiche, con Trento a guidare la classifica provinciale.

Lo studio evidenzia anche il carattere stagionale delle ricerche. Durante l’inverno, località come Subiaco e Vipiteno catturano l’attenzione grazie al loro legame con gli sport invernali e, in alcuni casi, al fascino delle festività natalizie. Parallelamente, emergono nuove destinazioni come Ronciglione, che ha visto un aumento del 457% nelle ricerche, alimentato dalla sua vittoria nel concorso “Borgo dei borghi” e dalla popolarità del suo carnevale storico.

Telepass si conferma un alleato strategico per rendere i viaggi verso queste destinazioni ancora più semplici e piacevoli. Attraverso servizi innovativi di mobilità integrata, l’azienda facilita ogni aspetto del viaggio: dai pedaggi autostradali alla ricarica dei veicoli elettrici, fino all’accesso diretto a oltre 60 comprensori sciistici in Italia tramite uno Skipass unico. Con oltre 3.000 chilometri di piste distribuite in sette regioni italiane, Telepass contribuisce a rendere il turismo nei borghi non solo accessibile ma anche sostenibile, promuovendo una mobilità moderna e senza stress.