Terna fra i leader mondiali nella lotta al cambiamento climatico

Terna conferma il proprio impegno nella lotta al cambiamento climatico: ottenuta la valutazione massima ‘A’ da parte di CDP

Terna è stata riconosciuta fra le aziende internazionali leader nel coinvolgimento dei propri fornitori nella lotta al cambiamento climatico, grazie alle informazioni raccolte attraverso il questionario Climate Change di CDP (ex Carbon Disclosure Project), organizzazione globale no-profit specializzata nella rendicontazione ambientale e nella valutazione delle performance e delle strategie sul clima adottate dalle società.

Il gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia ha infatti ottenuto la massima valutazione ‘A’ (in una scala da ‘D-’ ad ‘A’), in miglioramento rispetto al rating ‘A-’ ottenuto lo scorso anno. La valutazione assegnata a Terna posiziona la società nella fascia “Leadership” e al di sopra della media di settore (pari a B-), della media europea (B-) e della media globale (C). In particolare, la valutazione dell’engagement dei fornitori, da parte di CDP, premia gli sforzi di Terna per la qualità della rendicontazione delle emissioni “Scope 3”, relative alla catena del valore, e valorizza l’impegno del Gruppo per la riduzione di queste emissioni così come certificato dalla Science-based Target Initiative nel 2023.

Il riconoscimento è anche in linea con gli sforzi aziendali per la promozione dell’economia circolare, resi concreti dal recente avvio della Roadmap di Terna, che punta a rendere la società leader in questo campo. Questo ulteriore riconoscimento si aggiunge alla recente valutazione di CDP che ha posizionato Terna nella fascia di leadership tra le aziende impegnate nel contrasto al cambiamento climatico, evidenziando, come punti di forza della società, la governance, il livello di gestione e disclosure delle emissioni climalteranti, la presenza di target sfidanti di riduzione dell’impronta carbonica e l’integrazione della strategia di contrasto al cambiamento climatico all’interno del modello di business aziendale.

La leadership nel campo della sostenibilità di Terna, valutata come top performer da parte delle principali agenzie di rating ESG, è testimoniata a livello mondiale dalla presenza del Gruppo nei principali indici ESG e nelle più importanti classifiche, quali: Dow Jones Sustainability Index, STOXX Global ESG Leaders, FTSE4Good, Euronext Vigeo Eiris, Bloomberg Gender Equality Index, S&P Global 1200 ESG, MIB ESG, ECPI e il recente “LargeMidCap SDG Index”, l’indice lanciato a gennaio 2024 da S&P Global che misura l’allineamento delle aziende ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.