Terna-Meridiam-Boundless Energy: accordo per sviluppo attività USA

Terna, Meridiam e Boundless Energy, siglato Joint Development Agreement per lo sviluppo di attività congiunte negli USA su reti di trasmissione elettrica

Terna USA, nuova società del Gruppo Terna recentemente costituita, Meridiam e Boundless Energy hanno firmato un Joint Development Agreement teso a sviluppare attività congiunte negli Stati Uniti nel campo delle reti di trasmissione elettrica. La partnership, che beneficerà delle competenze distintive dei tre partner, permetterà di cogliere le opportunità di business legate all’acquisizione, allo sviluppo e alla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali di trasmissione elettrica, onshore e offshore, negli Stati Uniti. L’attuale contesto del sistema elettrico negli USA vede, infatti, la necessità di costruire nuove importanti infrastrutture di trasmissione che mettano in collegamento le zone del Paese dove c’è più domanda di energia elettrica con quelle a maggior disponibilità di fonti rinnovabili. Si tratta spesso di progetti complessi sia da un punto di vista tecnico, in quanto devono essere realizzati con cavi sotterranei o sottomarini, che di sviluppo, coinvolgendo più Stati o regioni degli USA.

In dettaglio, Terna, il gestore della rete elettrica nazionale guidato da Stefano Donnarumma, metterà a disposizione le proprie competenze nei grandi progetti di cavi elettrici interrati e sottomarini, tra i quali spicca il Tyrrhenian Link, il collegamento sottomarino che unirà Campania, Sicilia e Sardegna per una lunghezza complessiva di circa 970 km e una posa dei cavi che, per la prima volta al mondo, supererà i 2000 metri di profondità rispetto al livello del mare.

Meridiam è una società di investimenti indipendente, di diritto francese, che gestisce asset per oltre 18 miliardi di dollari. In particolare, Meridiam è specializzata nello sviluppo, finanziamento e gestione di progetti infrastrutturali sostenibili, con focus su servizi pubblici strategici, mobilità sostenibile e soluzioni innovative a bassa emissione di carbonio. Meridiam ha recentemente finalizzato il primo collegamento elettrico sottomarino in assoluto tra il Regno Unito e la Germania. Si tratta di un collegamento cruciale che diventerà uno dei più grandi progetti di interconnessione del mondo, con una lunghezza di 725 km e una fornitura di energia a 1,5 milioni di case.

Boundless Energy, società con sede negli Stati Uniti che sviluppa progetti di trasmissione per aumentare la capacità e migliorare l'affidabilità della rete elettrica negli USA, metterà a fattor comune la sua comprovata esperienza e il forte background tecnico, nonché il proprio portafoglio di progetti già sviluppati per numerose zone degli Stati Uniti. Boundless Energy ha infatti gestito con successo la progettazione e la realizzazione di ‘Neptune’, un collegamento in cavo sottomarino di 40km che collega il New Jersey con Long Island, entrato in esercizio nel 2005.

“La firma dell’accordo con Meridiam e Boundless Energy rappresenta un passo importante per rafforzare la nostra presenza internazionale ed entrare in un mercato con interessanti potenziali di crescita”, ha commentato Giacomo Donnini, Direttore Grandi Progetti e Sviluppo Internazionale del Gruppo Terna. “Grazie alla partnership con due soggetti di grande rilievo ed esperienza nel settore, Terna sarà in grado di perseguire, con un approccio capital light, importanti opportunità di business per contribuire allo sviluppo del sistema elettrico degli Stati Uniti e per integrare sempre di più nella rete l’energia prodotta attraverso fonti rinnovabili come il sole e il vento”.