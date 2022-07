TIM e Confimi Industria supportano la digitalizzazione delle PMI

TIM, accordo con Confimi Industria per favorire la trasformazione digitale delle PMI del settore manifatturiero

TIM ha siglato un accordo con Confimi Industria (Confederazione dell’Industria Manifatturiera Italiana e dell’Impresa Privata), finalizzato a favorire l’adozione di soluzioni digitali per creare nuove opportunità di business per oltre 45 mila Pmi del settore manifatturiero rappresentate dalla Confederazione sul territorio nazionale. L’intesa consentirà di supportare le imprese associate nel percorso di trasformazione digitale attraverso l’adozione di servizi e piattaforme tecnologiche di nuova generazione in grado di rispondere alle rinnovate esigenze del settore, aumentando la competitività delle Pmi in un momento di grande e rapida trasformazione.

TIM metterà a disposizione le proprie soluzioni di connettività e servizi avanzati per lo sviluppo dell’imprenditoria, avvalendosi delle competenze specializzate di Noovle per le soluzioni Cloud e di edge computing, Olivetti per l’Internet of Things, Telsy per la Cybersecurity e Sparkle per i servizi internazionali. E’ prevista inoltre un’attività di consulenza mirata e gratuita di TIM per identificare le migliori soluzioni personalizzate di digitalizzazione per le Pmi. Si va dai servizi per la gestione della connettività aziendale e sicurezza in rete, a soluzioni per archiviare, condividere e salvare in modo sicuro in cloud file e applicazioni per il proprio business. Sono incluse applicazioni Crm per supportare le imprese nelle attività di marketing. L’accordo consentirà inoltre ai dipendenti e ai familiari delle imprese associate la possibilità di accedere a servizi ed offerte business e consumer a prezzi agevolati.