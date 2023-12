TIM, Ericsson Day: sottolineata l'importanza del 5G per la pubblica sicurezza

TIM, Ericsson Day-5G for Critical National Infrastructures: evidenziata l'importanza del 5G per i servizi di pubblica sicurezza

Si è tenuto oggi il convegno “Ericsson Day–5G for Critical National Infrastructures” allo Spazio Vittoria a Roma. Elisabetta Romano, Chief Network Operations & Wholesale Officer di TIM, intervenendo ha dichiarato: “Le reti mission critical, cioè quelle reti che forniscono alle organizzazioni una infrastruttura dotata di altissimi livelli di sicurezza e scalabilità, necessitano di tre requisiti tecnici: copertura, banda larga e, ovviamente, resilienza. Tutte le operazioni di sicurezza pubblica possono essere migliorate da soluzioni di rete 4G e 5G, che riducono i tempi di risposta, basilari per gestire situazioni di emergenza”.

“Il nostro obiettivo è fornire reti con altissime prestazioni, sicurezza ed affidabilità e per questo le reti mobili, in particolare quella 5G, risultano essere la soluzione più adatta per i cosiddetti servizi mission critical. TIM su questo tema è impegnata in prima linea, avendo vinto la gara Public Safety del Ministero dell’Interno per la copertura 4G e 5G in 11 Provincie italiane utilizzando nuove frequenze dedicate a 700 MHz e 3,5 GHz, che si aggiungono a quelle già in uso a 1.800 MHz”, ha concluso la manager di TIM.