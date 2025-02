TIM rinnova la sua identità: un nuovo look per un futuro digitale e connesso

TIM: una nuova immagine per un’azienda proiettata sull’innovazione

TIM rinnova la propria identità con un’immagine più dinamica, colori moderni e un forte focus sulle persone, protagoniste della scena per rappresentare visivamente la strategia "digital with human touch". Questo nuovo approccio esprime la combinazione tra la semplicità del digitale e la capillare presenza sul territorio. Il lancio ufficiale avverrà con uno spot istituzionale in onda da domani, che ripercorre l’evoluzione della comunicazione in Italia, mettendo in luce il ruolo di TIM nel guidare l’innovazione e nel favorire nuovi modi di vivere e connettersi.

"TIM sta cambiando pelle e la nuova immagine che ci rappresenta da oggi riflette il percorso di rinnovamento che stiamo realizzando. Da oltre cent’anni siamo il cuore dell’innovazione in Italia e continuiamo a evolvere per accompagnare lo sviluppo economico e sociale del Paese", ha dichiarato Pietro Labriola, Amministratore Delegato di TIM. "Guidiamo lo sviluppo del digitale e lo facciamo continuando ad essere sempre vicino ai nostri clienti, le persone e le imprese che quotidianamente si rivolgono a noi per semplificare il modo di vivere, lavorare, studiare, divertirsi ed entrare in connessione".

Lo spot, trasmesso sulle principali reti televisive nazionali, intreccia la storia del marchio con quella del Paese. La colonna sonora, "Figli delle stelle" di Alan Sorrenti, accompagna un racconto che si evolve con il tempo, proprio come la tecnologia. Dalla cabina telefonica ai primi cellulari, fino all’intelligenza artificiale e alle smart cities, il viaggio attraverso mezzo secolo di innovazione si conclude con il claim "Dovunque tu sarai, noi ci saremo", ribadendo l’impegno dell’azienda a portare innovazione e progresso in Italia.

Il nuovo look del brand si distingue per un aspetto più contemporaneo, che richiama il movimento e rafforza il senso di vicinanza ai clienti. Le immagini, più incisive e dinamiche, offrono prospettive diverse e valorizzano il ruolo dell’innovazione come motore della crescita. La comunicazione diventa più diretta e immediata, capace di coinvolgere tutte le generazioni in un futuro sempre più digitale. Anche l’identità visiva si rinnova: la TIM ICON, simbolo del brand, assume maggiore evidenza, mentre il blu diventa più luminoso e vibrante, trasformandosi in un "ultra blu" che esprime energia e modernità.