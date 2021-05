Total Italia: partnership con BLU WAY per lo sviluppo del GNL

Total Italia, annunciata la partnership con BLU WAY, del Gruppo Rete SpA, per lo sviluppo dell’offerta di GNL e di BIO GNL di Total.

Total Italia è lieta di annunciare la partnership con BLU WAY, società del Gruppo Rete SpA, per lo sviluppo e la promozione dell’offerta di GNL e di BIO GNL di Total nel Nord Ovest, in particolare Piemonte, Liguria, Toscana, Lombardia e Valle d’Aosta, dove BLU WAY commercializzerà il pacchetto di offerta di Total dedicato ai Clienti GNL in qualità di agente esclusivo. L’accordo prevede, inoltre, la fornitura in esclusiva di GNL Total a tutte le stazioni a insegna BLU LNG. Le società collaboreranno anche attraverso le proprie Academy nell’ambito della formazione e valorizzando le rispettive offerte per lo sviluppo di strumenti di pagamento dedicati alle flotte di mezzi a GNL (es. AS24 e BLU CARD). Con un network di 70 stazioni di servizio di proprietà, RETE SpA, operatore storico della distribuzione carburante, ha costituito BLU WAY con l’obiettivo di farvi convergere tutte le attività legate allo sviluppo di carburanti alternativi, con particolare riferimento – in una prima fase - al Metano Liquido, al Metano compresso e al Biometano, promuovendo i valori dell’innovazione tecnologica e dell’ecosostenibilità. Il Gruppo è stato protagonista negli ultimi anni grazie alla realizzazione di una rete di impianti di rifornimento di GNL con erogazione di metano in forma liquida per mezzi pesanti e in forma gassosa per auto e veicoli commerciali, che rappresentano un nuovo modo di concepire la distribuzione carburanti, pensato per le nuove forme di mobilità. Con 5 stazioni già aperte nel Nord Italia con la propria insegna (4 GNL e 1 BIO GNC), BLU WAY è oggi un operatore di riferimento nel settore del GNL autotrazione. Il GNL (Gas Naturale Liquefatto) rappresenta un prodotto strategico per raggiungere uno sviluppo sostenibile in tutti gli stati dell’UE, perché ha il vantaggio di limitare in modo significativo le emissioni inquinanti e l’impatto acustico rispetto ai carburanti tradizionali, con benefici anche in termini di costi per gli utilizzatori; il Gruppo Total ne è il secondo produttore a livello mondiale, grazie a più di

40 anni di esperienza nel settore su tutta la filiera (dalla produzione del GNL alla sua distribuzione al cliente finale, passando dalla liquefazione e la commercializzazione).

Una partnership quella tra Total Italia e BLU WAY che potrà essere ulteriormente ampliata attraverso servizi e soluzioni Total dedicati ai gestori delle stazioni e ai proprietari delle flotte. Grazie a un’offerta distintiva nel mercato del GNL, Total Italia potrà, inoltre, garantire a BLU WAY: disponibilità di prodotto, flessibilità, professionalità ed elevati standard di sicurezza dei servizi di consegna. Total Italia e BLU WAY collaboreranno per erogare formazione continua ai clienti sui temi specifici legati al mondo del GNL e per costruire ulteriori benefici commerciali e servizi esclusivi per garantire la massima soddisfazione dei clienti.

Filippo Redaelli, Amministratore Delegato Total Italia, ha dichiarato: “L’impegno crescente nel GNL da parte di Total Italia, rientra nella sfida climatica e nella strategia di sviluppo del Gruppo come società energetica ad ampio raggio, con un’offerta di carburante, gas, elettricità e soluzioni zero carbon come parti importanti del nostro business. Siamo quindi orgogliosi di questa partnership con BLU WAY che ci permette di perseguire i nostri obiettivi nel mercato della commercializzazione del GNL in Italia, di pari passo agli altri progetti Total rivolti alle nuove energie e a uno sviluppo sostenibile”.

Teseo Bastia, Amministratore Delegato Rete S.p.A., ha dichiarato: “TOTAL è sempre stato un partner importante per il nostro Gruppo. In seguito all’uscita da parte di Total dalla rete distributiva carburanti alcuni anni fa, siamo felici di instaurare una nuova e strategica partnership orientata al futuro. Un progetto ambizioso quello di BLU WAY, che si pone l’obiettivo di contribuire attivamente al processo di decarbonizzazione, creando economia sostenibile nella quale il rispetto per l’ambiente sia davvero il focus principale”.