TotalEnergies Marketing Italia Spa: Pannunzio è il nuovo AD

Marco Pannunzio è il nuovo Amministratore Delegato di TotalEnergies Marketing Italia Spa

TotalEnergies Marketing Italia Spa annuncia un’importante novità: l’insediamento, a partire dal 1 settembre 2021, del nuovo Amministratore Delegato Marco Pannunzio.

Marco Pannunzio ha 58 anni ed è entrato nella Compagnia nel 1985. Ha ricoperto diverse posizioni all'interno dell’Azienda: nel 2005 è stato Retail Manager di Total UK, nel 2008 si è distinto come Direttore Carburanti e Combustibili di Total Italia e nel 2010 come Direttore Specialità di TotalErg. Sempre nel 2010 è stato Presidente e AD di Totalgaz e Bitumtec, nonché Vicepresidente di Assogasliquidigpl in Italia.

Nel 2013 è entrato poi a far parte, in qualità di AD, della squadra Total in Repubblica Ceca, Austria, Slovacchia ed Ungheria e nel 2016, sempre come Amministratore Delegato, in Total Romania, portando la filiale rumena ad una posizione di leadership nella vendita di lubrificanti.

“Sono orgoglioso di ricoprire il ruolo di Amministratore Delegato di TotalEnergies Marketing Italia Spa, un’Azienda che, in virtù della sua competenza nel settore dei lubrificanti e anche dei nuovi business nei quali è entrata più di recente, saprà guidare il cambiamento della nostra industria. Si tratta sicuramente di una grande sfida in un mercato, quello italiano, dove la Compagnia sta assumendo un ruolo da protagonista nello sviluppo energetico dei settori in cui è specializzata: petrolio, gas naturale, elettrico, ecc. Grazie al supporto della mia squadra sono sicuro che potremo raggiungere i nostri nuovi obiettivi di crescita”, ha affermato Marco Pannunzio.

L’annuncio del nuovo AD è stato dato in occasione dell’evento istituzionale di TotalEnergies Marketing Italia Spa, che si è tenuto a Roma, il 9 settembre 2021, presso l’Ambasciata di Francia, nello storico Palazzo Farnese, con la partecipazione esclusiva, oltre a diverse rappresentanze di rilievo, dell’Ambasciatore francese Christian Masset e di Thierry Gourault, Executive Vice President South-Eastern Europe di TotalEnergies Marketing & Services.

La nuova denominazione TotalEnergies Marketing Italia Spa e questo insediamento sono un’ulteriore conferma del percorso che l’Azienda sta intraprendendo come grande compagnia energetica, impegnata a produrre e a fornire energie sempre più accessibili, affidabili e pulite.