Trasformazione digitale, Lutech acquisisce Certimeter Group

Certimeter group si propone come partner d’eccellenza nella consulenza informatica specializzato nella realizzazione di soluzioni, prodotti e servizi IT. In particolare, la collaborazione tra Lutech e Certimeter Group nasce dalla volontà di ampliare il rispettivo raggio d’azione integrando i servizi attuali di Lutech con le competenze distintive di Certimeter Group nella progettazione e realizzazione di prodotti e servizi informatici di Software Development, Cyber Security, Collaboration, Business Intelligence, Machine Learning, Big Data & Analytics e tecnologie Salesforce.