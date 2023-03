Trattative immobiliari tra privati con zero commissioni: ecco come

Al via il primo osservatorio del settore di CasaDaPrivato.it

Un canale diretto per comprare casa, senza provvigioni e con la possibilità di interagire in modo rapido e trasparente con il venditore. Sono questi i driver fondamentali che guidano gli acquirenti privati nella ricerca di un’abitazione evidenziati dal rapporto sulle compravendite private di CasaDaPrivato.it, la più grande community di trattative immobiliari tra privati in Italia.

Un bilancio, quello tracciato dal portale, che dimostra una grande vivacità del settore, confermando l’aumento generale del 10,1% nella compravendita di abitazioni registrato dal 3° Osservatorio sul Mercato Immobiliare di Nomisma nel I semestre 2022.

Per quanto riguarda le negoziazioni tra privati, i numeri di CasaDaPrivato.it testimoniano una sempre maggiore attrattività. Sono infatti 1.5 milioni gli utenti transitati dal portale nel 2022, mentre le pagine viste ogni mese sono raddoppiate negli ultimi cinque anni, passando dai 2,5 milioni nel 2018 ai 5 milioni di pagine al mese viste in media l’anno scorso.

Tra i fattori che hanno contribuito a generare interesse verso il portale, la possibilità di non sostenere provvigioni è stata decisiva. Grazie a CasaDaPrivato.it, l’unico portale a garantire la totale assenza di provvigioni, il risparmio totale per chi ha comprato una casa nel 2022 è stato di 15 milioni di Euro.

L’ampiezza della vetrina online è stata un altro elemento fondamentale, generando un importante circuito virtuoso di domanda/offerta: gli annunci pubblicati mensilmente sul portale sono stati oltre 3.000, spinti da venditori sempre più consapevoli della convenienza della disintermediazione e da acquirenti attratti dalla possibilità di trovare una soluzione in linea con le loro esigenze specifiche.

Inoltre, la possibilità di stabilire un rapporto diretto tra le parti si è dimostrata un fattore facilitante per le trattative. Nel 2022 sono state generate ben 570.000 chat tra gli utenti, che si sono scambiati quasi un milione di interazioni relative alle offerte. Su Facebook, il numero dei follower dei gruppi di CasaDaPrivato.it ha superato ormai i 400.000 utenti.

“La nostra visione del settore immobiliare punta alla creazione di network on line capaci di agevolare la conclusione diretta delle trattative, fornendo una vetrina ampia, facilmente accessibile e gratuita. Non siamo un’agenzia immobiliare e non ci occupiamo di intermediazione, ma ci assicuriamo che le persone che vogliono vendere, affittare o comprare un’abitazione possano trovare ciò che desiderano in modo semplice e rapido” - afferma Roberto Fossati, co-fondatore di CasaDaPrivato.it. “Siamo convinti che gli utenti non debbano sostenere alcuna provvigione: solo così il mercato può crescere in maniera sostenibile, dirottando l’intero valore sugli immobili ed evitando la dispersione lungo la catena della contrattazione. L’aver concluso oltre 2.000 transazioni nel 2022 ci riempie di orgoglio e ci indica che la direzione intrapresa è corretta.”

Dati che testimoniano il successo delle trattative tra privati nel settore immobiliare, un modello che CasaDaPrivato.it porta avanti ormai da dieci anni spinto sempre dalla volontà di innovare per soddisfare le esigenze degli utenti. Al networking, che rimane totalmente gratuito, il portale affianca alcuni importanti servizi opzionali a pagamento lungo tutto il processo di vendita come un assistente personale dedicato per la valutazione corretta di un immobile, la verifica o ricerca dei documenti necessari e molto altro ancora, ad esempio guide e rubriche online sul settore.