Trenitalia, arriva il primo treno Regionale Rock Green

Trenitalia: al via il nuovo treno Regionale Rock Green, realizzato con il 97% di materiale riciclabile

Il nuovo treno Rock Green, del Regionale di Trenitalia, è entrato in servizio oggi sui binari della linea FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto. Il treno Rock, green per natura in quanto realizzato con il 97% di materiale riciclabile, mostra la sua anima sostenibile anche all’esterno, vestendosi con una nuova livrea verde che riporta il messaggio “Cosa fai nel traffico? Lascia l’auto, sali sul treno”. L’invito è rivolto a tutti gli automobilisti che quotidianamente si trovano imbottigliati nel traffico proprio in quelle arterie della Capitale, servite dalla linea FL.

“Da oggi parte la nuova campagna del Regionale di Trenitalia che invita a lasciare l’auto per provare i nostri nuovissimi treni e raggiungere il centro di Roma in modo comodo, veloce e conveniente. Non poteva esserci testimonial più autorevole del nostro Rock, vestito di un bellissimo verde, per dimostrare quanto il treno regionale, perfettamente integrato nel sistema della mobilità locale, sia la scelta vincente dal punto di vista della sostenibilità ambientale, economica e sociale”, ha affermato Sabrina De Filippis, direttore Business Regionale di Trenitalia.

Tra i più utilizzati a livello regionale, il collegamento Orte – Fiumicino Aeroporto serve in media il 14% di tutti i viaggiatori del Lazio. Se utilizzato da quanti oggi prendono il proprio mezzo privato per compiere quel tragitto, il nuovo treno consentirebbe di abbattere di ben il 50% la CO2 emessa nell’atmosfera. A breve, un secondo Rock con la stessa campagna entrerà in circolazione sempre nella regione Lazio. I treni Rock, a doppio piano, possono ospitare oltre 1.100 persone, accogliere fino a 12 biciclette e sono dotati di punti di ricarica per e-bike e monopattini elettrici.

Le poltrone sono provviste di prese di corrente e usb, la climatizzazione interna si autoregola, le luci sono a led ed è infine possibile gettare i rifiuti in modo differenziato. Ma l’impegno del Regionale di Trenitalia per l’ambiente non finisce qui. È in arrivo, infatti, l’innovativo Blues del Regionale di Trenitalia, unico nel suo genere e 100% prodotto in Italia, dotato di tripla alimentazione: elettrica, diesel e a batterie.