Trenitalia, due nuovi treni Rock per la flotta del Regionale in Piemonte

Trenitalia: arrivano due nuovi treni rock sulle linee Torino-Milano e Asti-Milano: focus sulla sostenibilità

Prosegue l’ammodernamento della flotta del Regionale di Trenitalia in Piemonte con due nuovi treni Rock, che da domani accompagneranno i viaggiatori sulle linee Torino-Milano e Asti-Milano. A presentarli oggi in stazione a Porta Nuova l’Assessore ai Trasporti, Marco Gabusi insieme a Marco Della Monica, Direttore Regionale Trenitalia Piemonte. Con l’arrivo dei due treni Rock continua la consegna di nuovi e moderni convogli con i quali il Regionale di Trenitalia, società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS, intende ammodernare la flotta dei treni metropolitani e regionali. Un programma già iniziato a gennaio 2021 con l’arrivo di 9 treni Pop dei 38 treni (29 Rock e 9 Pop) made in Italy previsti dal Contratto del Servizio Ferroviario Metropolitano. A questi se ne aggiungono 33 (9 Rock e 24 Pop) del nuovo Contratto del Servizio Ferroviario Regionale.

Nei prossimi anni, con il Contratto SFM stipulato a ottobre 2020 e con l’avvio del nuovo Contratto SFR firmato lo scorso ottobre in Piemonte saranno attivati investimenti che sfiorano 1 miliardo di euro. Un impegno importante per il Regionale di Trenitalia, che oltre a rinnovare la flotta potrà migliorare gli standard qualitativi per una mobilità sempre più sostenibile dal punto di vista non solo ambientale ma anche sociale ed economico. A regime, l’entrata in servizio dei 71 nuovi treni tecnologicamente avanzati e green permetterà di ridurre drasticamente l’età media dei mezzi del Regionale di Trenitalia in Piemonte che passerà dagli attuali 26,7 anni a 14,3 anni e sulle linee del Servizio Ferroviario Metropolitano l’età media sarà di soli 3 anni e mezzo.

I nuovi treni Rock, progettati con tecnologie di ultima generazione, permetteranno di ridurre i consumi del 30% rispetto ai treni precedenti e sono composti per il 97% di materiali riciclabili, con punti dedicati alla raccolta differenziata. Rock è un treno regionale a doppio piano: può ospitare fino a oltre 1.000 persone (circa 600 sedute) e raggiungere i 160 km/h di velocità massima. I vagoni sono attrezzati con portabagagli e portabici, distribuiti lungo tutto il treno, e sono dotati di punti di ricarica per e bike o monopattini elettrici. Le poltrone sono provviste di prese di corrente e usb e la climatizzazione interna si autoregola. A bordo treno anche un’area family, e nelle toilette, fasciatoi e porte enfant.

A bordo ci sono 50 videocamere a circuito chiuso in ogni carrozza con riprese live e 38 monitor, di dimensioni doppie rispetto al passato, a beneficio dei viaggiatori. Sono presenti postazioni per i diversamente abili, collocate nelle immediate vicinanze delle porte di accesso e dei servizi igienici, che permettono di ridurre al minimo gli spostamenti all’interno del treno.