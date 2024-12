Trenitalia e Lonely Planet: presentata la guida 'Viaggi in Regionale'

Trenitalia e Lonely Planet, arriva la guida 'Viaggi in Regionale': un'iniziativa per promuovere la mobilità sostenibile e la scoperta del patrimonio italiano

Regionale, il brand di Trenitalia dedicato ai collegamenti regionali, in collaborazione con Lonely Planet, ha lanciato la guida "Viaggi in Regionale", un nuovo strumento pensato per promuovere la mobilità sostenibile e intermodale alla scoperta del ricco patrimonio turistico e culturale dell'Italia.

La guida si concentra su cinque Line del Regionale: Tuscany Line, Trasimeno Line, Trabocchi Line, Salento Line e Taormina Line, proponendo itinerari che offrono esperienze eno-gastronomiche e naturalistiche. Ogni percorso è presentato con lo stile inconfondibile di Lonely Planet, con suggerimenti e itinerari per esplorare le bellezze italiane attraverso il treno, rendendo la mobilità sostenibile la protagonista del viaggio.

Una delle caratteristiche principali di questa guida è la possibilità di organizzare un viaggio comodo e a basso impatto ambientale grazie alla Promo Italia in Tour. Questa offerta consente di viaggiare illimitatamente sui treni Trenitalia con varianti da 3 e 5 giorni, rendendo l'esperienza ancora più accessibile e conveniente. Inoltre, la guida offre soluzioni intermodali, come il treno combinato con bus, battelli e funicolari, acquistabili in un'unica soluzione attraverso i canali Trenitalia. Questo rende possibile esplorare anche le località più remote o difficilmente raggiungibili solo in treno, ampliando ulteriormente le opzioni di viaggio.

Maria Annunziata Giaconia, Direttore Business Regionale e Sviluppo Intermodale di Trenitalia, ha dichiarato: “La partnership con Lonely Planet conferma l’impegno di Regionale verso una mobilità green, capillare e attenta a valorizzare le bellezze del nostro Paese. Con più di 6.000 corse al giorno e 1.700 destinazioni, Regionale non è solo un mezzo di trasporto, ma uno strumento che connette i viaggiatori ai territori, offrendo esperienze autentiche e uniche”.

Anche Angelo Pittro, Direttore Italia di Lonely Planet, ha espresso grande soddisfazione per la realizzazione della guida: “Aver creato questa guida è per noi motivo di grande orgoglio, perché ci ha permesso di lavorare su un progetto che rispecchia i valori che sosteniamo: muoversi in modo sostenibile, esplorare l'anima profonda dell'Italia senza fretta, osservando il paesaggio che cambia lentamente fuori dal finestrino. Invitiamo i nostri lettori a salire a bordo e a lasciarsi ispirare, è il momento di mettersi in viaggio”.

Con questa guida, Regionale e Lonely Planet offrono non solo uno strumento utile per organizzare viaggi in modo sostenibile, ma anche un invito a scoprire e valorizzare il patrimonio paesaggistico, culturale e gastronomico italiano in modo nuovo e rispettoso dell'ambiente.