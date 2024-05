Trenitalia, Frecciarossa: al via la nuova campagna "La tua estate"

"La tua estate": on air da oggi la nuova campagna estiva del Frecciarossa di Trenitalia

Con il claim La tua estate il brand Frecciarossa di Trenitalia torna protagonista di un nuovo spot, che sarà trasmesso da oggi sulle principali emittenti televisive nazionali e attraverso tutti i canali di comunicazione del Gruppo FS. Nel nuovo spot che inaugura la campagna estiva, i protagonisti sono una macchinista del Frecciarossa e due suoi amici che, sulle note di Groovejet (If This Ain't Love) del DJ italiano Spiller, viaggiano da Milano a Napoli, passando per Roma.

È il racconto di un’amicizia e di un'avventura estiva che prende vita a bordo del treno ad alta velocità, scenario di un'esperienza unica all'insegna del comfort e della sostenibilità. La tua estate è l'ultimo capitolo della trilogia pubblicitaria targata Frecciarossa, iniziata con lo spot di Natale del 2022 Il regalo più grande siete voi e proseguita nel 2023 con Dedicato a chi viaggia, anche con il cuore.