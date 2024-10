Trenitalia lancia 'Music Tracks': un palcoscenico per X Factor 2024 alla stazione di Milano Centrale

Trenitalia inaugura "Music Tracks": showcase musicali con gli artisti di X Factor 2024 alla stazione di Milano Centrale

Fino al 29 novembre la stazione di Milano Centrale si trasforma in un palcoscenico vibrante grazie agli artisti di X Factor 2024. Ogni venerdì, gli appassionati di musica potranno infatti assistere a “Music Tracks”, una serie di showcase musicali che unirà il mondo dei viaggi e dello spettacolo in un’esperienza unica. L’evento si svolgerà nella cornice del rinnovato Regionale, caratterizzato da un elegante colore verde e linee morbide, riflettendo la capacità del brand di adattarsi alle esigenze di una generazione sempre in movimento e sensibile ai temi ambientali.

Durante questi eventi, i concorrenti di X Factor 2024 eliminati nei Live Show, che sono iniziati giovedì 24 ottobre su Sky e in streaming su NOW, si esibiranno con le canzoni che hanno segnato il loro percorso nel programma. Al termine delle performance, i fan avranno la possibilità di interagire direttamente con i loro artisti preferiti, ponendo domande e creando un legame più stretto con loro. Gli showcase inizieranno ogni venerdì alle 14:00 e saranno gratuiti, previa iscrizione fino ad esaurimento posti.

A condurre questi eventi Luca Rossi, un volto amato dai fan di X Factor, che guiderà gli artisti durante le loro esibizioni, rendendo ogni appuntamento ancora più coinvolgente e dinamico. Questa avventura musicale non si ferma a Milano: il Frecciarossa dedicato a X Factor 2024, inaugurato a settembre, percorrerà la rete nazionale fino al 5 dicembre 2024, accompagnando i quattro finalisti verso la finale che si terrà a Napoli, in Piazza del Plebiscito.

La collaborazione tra Trenitalia e X Factor, siglata attraverso Sky Brand Solutions e Fremantle, sottolinea l’impegno di Trenitalia nel connettersi con il mondo giovanile e nel promuovere una mobilità sostenibile. Inoltre, viaggiare sulle Frecce offre l’opportunità di accedere a contenuti esclusivi dedicati ai giudici e al programma su FrecciaPLAY, il tutto in attesa della messa in onda di X Factor, ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand su Sky Go, e il martedì alle 21.30 in chiaro su TV8.