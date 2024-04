Trenitalia: oltre 17 milioni di viaggiatori durante i ponti primaverili

Trenitalia registra numeri da record: oltre 17 milioni di viaggiatori durante i ponti primaverili

Con l'arrivo dei ponti primaverili legati alle festività del 25 aprile e del 1° maggio, Trenitalia si prepara ad accogliere un flusso straordinario di passeggeri, con oltre 17 milioni di persone pronte a intraprendere viaggi in treno. Questo dato segna un incremento del 2,5% rispetto all'anno precedente, confermando la crescente preferenza degli italiani per il treno come mezzo di trasporto principale durante le festività. Un punto chiave è l'impennata delle prenotazioni digitali, con il 47% dei viaggiatori che ha acquistato i biglietti attraverso i canali online, registrando un aumento del 5% rispetto al 2023. Questo trend testimonia la sempre maggiore digitalizzazione nel settore dei trasporti, con i passeggeri che apprezzano la comodità e la praticità dell'acquisto tramite sito web e app.

Le città d'arte come Firenze, Napoli, Roma e Venezia si confermano come le mete preferite, sia per i viaggiatori che optano per treni a lunga percorrenza come Frecce e Intercity, sia per coloro che scelgono i treni Regionali di Trenitalia. Inoltre, la Svizzera spicca come una delle mete estere più gettonate raggiungibili dall'Italia, mentre regioni come la Puglia, la Liguria, la Sicilia e la Calabria attraggono chi desidera trascorrere le vacanze al mare.

Per far fronte alla domanda in crescita, Trenitalia ha implementato diverse soluzioni, con particolare attenzione alle connessioni ad alta velocità. Frecciarossa, fiore all'occhiello del Made in Italy, ha potenziato i suoi collegamenti e aumentato i posti disponibili per offrire un servizio ancora più frequente e confortevole. Lungo la costa adriatica, saranno attivati due collegamenti aggiuntivi tra Milano e Pescara, mentre saranno introdotte nuove partenze straordinarie per alcuni Frecciarossa che viaggiano tra Milano, Roma e Napoli, incluso l'uso di treni in doppia composizione per raddoppiare i posti disponibili.

Inoltre, per coloro che desiderano viaggiare di notte, tornano i Frecciarossa notturni tra Milano e la Calabria, consentendo ai passeggeri di raggiungere la loro destinazione già al mattino presto. E per coloro che cercano di esplorare le bellezze d'Italia in modo più flessibile, saranno disponibili collegamenti FrecciaLink da e per Pompei e Sorrento, oltre a numerose altre città d'arte come Perugia, Assisi, Potenza, Matera e molte altre. Anche gli Intercity Notte offriranno oltre 2.700 posti aggiuntivi per chi desidera viaggiare di notte e arrivare a destinazione al mattino presto, con tratte che coprono le lunghe distanze da Torino a Salerno, Lecce e Milano.

Infine, i treni Regionali di Trenitalia rappresentano un'opzione popolare per coloro che desiderano esplorare le città d'arte e i borghi pittoreschi dell'Italia. Con una vasta rete di collegamenti, i viaggiatori possono raggiungere destinazioni come La Spezia, Pisa, Padova, Genova, Pompei, Assisi e molti altri, grazie anche all'offerta dei Link del Regionale, che combinano treno e bus per raggiungere mete non servite direttamente dai treni.

L'attenzione all'ambiente è un altro motivo che spinge i viaggiatori a scegliere il treno come mezzo di trasporto preferito, con Trenitalia che integra sul proprio sistema di vendita l'applicazione "Ecopassenger", permettendo ai passeggeri di confrontare i consumi energetici e le emissioni di CO2 di un viaggio in treno rispetto ad altri mezzi, evidenziando così il minor impatto ambientale del viaggio ferroviario. L'aumento dei viaggiatori su Trenitalia durante i ponti primaverili non solo testimonia la crescente popolarità del treno come mezzo di trasporto preferito dagli italiani, ma anche il loro impegno verso uno stile di vita più sostenibile e green.