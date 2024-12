Trenitalia al fianco di X Factor 2024: una partnership per un viaggio musicale sostenibile

Trenitalia e X Factor 2024: al via la partnership per un viaggio musicale sostenibile in tutta Italia

Trenitalia ha rafforzato il suo legame con il mondo della musica, diventando Partner Ufficiale della finale di X Factor 2024. La partnership, che ha visto coinvolti Frecciarossa, Regionale e Intercity, ha permesso ai finalisti dello show di vivere un’esperienza unica, accompagnandoli nel loro viaggio verso il sogno musicale con un forte impegno verso la sostenibilità.

Il Frecciarossa con una livrea dedicata ha rappresentato il mezzo privilegiato per i concorrenti, che sono stati trasportati fino a Napoli per la finale, mentre il Regionale ha dato il via a un progetto che ha portato la musica in tutta Italia. Con i Music Tracks, i fan hanno potuto assistere gratuitamente a esibizioni live degli artisti nella suggestiva cornice della stazione di Milano Centrale, dove il treno Regionale con il suo nuovo design ha fatto da sfondo alle performance, simboleggiando il continuo ammodernamento della flotta di Trenitalia.

Questa collaborazione è frutto di un accordo tra Trenitalia (Gruppo FS), Sky Brand Solutions e Fremantle, e sottolinea l’importanza di incentivare una mobilità sostenibile e innovativa. Non solo un viaggio fisico, ma anche simbolico: un viaggio che unisce giovani talenti e pubblico attraverso la musica, portando il sogno di X Factor in tutta Italia. In occasione della finale, Trenitalia ha messo a disposizione offerte speciali per i partecipanti e i fan, con sconti sui treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca e Intercity. Un’opportunità per vivere l’emozione della musica in modo sostenibile, usufruendo anche dei contenuti esclusivi su FrecciaPLAY legati al programma.