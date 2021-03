UBI Banca, acquisito il 100% di Pramerica SGR

UBI Banca porta al 100% la quota di partecipazione di Pramerica SGR

UBI Banca conclude l’acquisto del 35% di Pramerica SGR da Prudential Financial, Inc., arrivando in questo modo ad un accordo che porta al 100% la quota di partecipazione di UBI Banca nella società di gestione del risparmio.

Prudential aveva acquisito la quota di minoranza in Pramerica SGR nel 2002 e nel corso del 2020 Intesa Sanpaolo aveva concluso un’Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio di UBI Banca, azionista di maggioranza di Pramerica SGR. L’operazione avvicina quindi il Gruppo Intesa Sanpaolo all’obiettivo di divenire una Wealth Management and Protection company a livello europeo, oltre che confermare il modello di business basato sul possesso di proprie fabbriche prodotto.

Intesa Sanpaolo è già leader nel settore del risparmio gestito in Italia e opera grazie alla controllata Eurizon in numerosi mercati internazionali, sia in Europa che in Asia, attraverso l’offerta di un'ampia gamma di prodotti e servizi di asset management per clienti retail, privati e istituzionali.

L’annunciata acquisizione di Pramerica SGR è da considerarsi un ulteriore passo nell'integrazione di UBI Banca in Intesa Sanpaolo.