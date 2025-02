UniCredit, al via l’accordo con Cia-Agricoltori per il sostegno alle imprese agricole

UniCredit: istituito accordo strategico con Cia – Agricoltori per facilitare l’accesso al credito e sostenere la crescita delle aziende agricole italiane

Un nuovo accordo tra UniCredit e CIA-Agricoltori Italiani segna un passo significativo nel sostegno alle imprese agricole italiane. L’intesa, che sarà presentata ufficialmente il 26 febbraio a Potenza nel corso del convegno “Consulenza al credito”, mira a facilitare l’accesso al credito e a promuovere l’innovazione nel settore primario. L’evento, organizzato da CIA-Agricoltori Potenza-Matera e UniCredit, si terrà nella Sala Riunioni G. Laus e vedrà la partecipazione di figure di spicco del mondo agricolo e bancario.

Tra gli interventi previsti, ci saranno quelli di Cristiano Fini, Presidente nazionale di CIA-Agricoltori Italiani, e dei rappresentanti delle sedi territoriali della CIA di Potenza e Matera. Sul fronte bancario, interverranno esperti finanziari come Giustino Carannante, Corporate Business Manager di UniCredit, e Mauro Gadaleta, Specialista AgriBusiness, insieme ad altri professionisti del settore.

L’accordo nasce con l’intento di offrire agli agricoltori strumenti concreti per affrontare le sfide del mercato, migliorare la competitività e incentivare l’innovazione. Uno degli obiettivi principali è quello di promuovere una maggiore cultura finanziaria tra gli imprenditori agricoli, fornendo loro conoscenze adeguate per accedere con più facilità agli strumenti di credito. Grande attenzione sarà riservata anche alle nuove generazioni, con iniziative mirate a sostenere i giovani agricoltori nella realizzazione di progetti innovativi. Un altro punto chiave dell’intesa riguarda il supporto alle aziende situate nelle aree interne e svantaggiate, con misure specifiche volte a incentivare la crescita e lo sviluppo di queste zone.

L’accordo prevede anche un importante sostegno ai progetti legati al PNRR e al Piano di Sviluppo Rurale (PSR), offrendo alle imprese agricole l’opportunità di accedere a finanziamenti e servizi di consulenza per ottimizzare le risorse disponibili. UniCredit metterà a disposizione un network di 180 gestori specializzati nell’AgriBusiness, supportati da 15 specialisti dedicati alla creazione di nuove opportunità per le aziende del settore.

Secondo CIA-Agricoltori Italiani, questa collaborazione rappresenta un passo fondamentale per rendere il settore agricolo più competitivo e resiliente. La possibilità di usufruire di servizi di consulenza mirata e di accedere a soluzioni finanziarie studiate sulle esigenze specifiche degli agricoltori potrebbe rivelarsi determinante per molte imprese. Anche UniCredit conferma il suo impegno a sostegno dell’agricoltura, puntando su un approccio che coniuga assistenza personalizzata e strumenti innovativi per rispondere alle esigenze di un comparto in continua evoluzione.

L’appuntamento del 26 febbraio a Potenza sarà quindi un’occasione cruciale per le imprese agricole, che potranno conoscere nel dettaglio le opportunità offerte dall’accordo e approfondire le strategie di crescita e sviluppo per il futuro del settore.