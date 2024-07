UniCredit annuncia l’investimento in Vodeno e Aion Bank

UniCredit: completata l'acquisizione dell'intero capitale sociale di Vodeno e Aion Bank

UniCredit annuncia di aver stipulato un accordo vincolante per l'acquisizione dell'intero capitale sociale di Vodeno e Aion Bank. Le società combinano una piattaforma innovativa, scalabile e flessibile basata sul cloud con servizi finanziari basati sulla licenza bancaria di Aion, per offrire un Banking-as-a-Service (BaaS) end-to-end completo per le società finanziarie e non finanziarie in tutta Europa.

Aion Bank/Vodeno sono in grado di incorporare soluzioni finanziarie, tra cui conti correnti, depositi, prestiti e servizi di pagamento, direttamente nei processi di retailer, marketplace, e-commerce, fintech, fornitori di tecnologia finanziaria e banche. La piattaforma cloud di Vodeno è un sistema di core banking all'avanguardia, cloud-native, costruito con tecnologia smart contracts e basato su API, integrato con i processi e le procedure di una banca a tutti gli effetti.

L'operazione rappresenta una delle prime mosse da parte di una banca per acquisire la piena proprietà di una nuova tecnologia, senza alcuna dipendenza da fornitori terzi di core banking, e consentirà a UniCredit di possedere una tecnologia di core banking di nuova generazione, con una piattaforma digitale basata su cloud, pienamente operativa e scalabile, e una gamma completa di prodotti per segmenti di alto valore (ad esempio, PMI e clientela affluent).

In più, UniCredit potrà migliorare ulteriormente le competenze tecnologiche interne, sfruttando un nuovo team di esperti tecnologi e sviluppatori, aumentando la capacità di innovare e adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato. La Banca disporrà di un hub separato per l'innovazione e il testing, per sviluppare e testare nuove soluzioni e funzionalità e potrà ricercare l'espansione in nuovi segmenti di clientela e mercati attraverso una piattaforma flessibile, che consenta anche un ingresso più facile e redditizio in nuovi mercati europei, sfruttando un modello di banca prevalentemente digitale che minimizza i costi, accelerando il time-to-market e l'integrazione di nuove soluzioni.

Infine, l'acquisizione consentirà di migliorare l'offerta di embedded finance, fornendo nuovi servizi ai marketplace, all'ecommerce e ai retailer - nonché fornendo banking-as-a-service a selezionate fintech - e migliorare la proposta per i privati e le PMI, promuovendo il vantaggio competitivo della banca digitale e posizionando UniCredit come leader nell'innovazione e nella customer experience.

Andrea Orcel, Amministratore Delegato di UniCredit, ha dichiarato: “Questo investimento ci consente di sfruttare la tecnologia e il talento di Vodeno per potenziare ulteriormente la loro tecnologia proprietaria, utilizzandola come sandbox per sviluppare, testare e innovare a beneficio del nostro intero gruppo. La combinazione di Aion Bank con questa tecnologia integrata ci dà la possibilità di entrare in specifici segmenti di clientela e in interi mercati in tutta Europa, offrendo ulteriori opportunità per impiegare in modo efficiente il nostro capitale in eccesso”.

Il prezzo di acquisto per l'acquisizione del 100% delle citate Società è pari a circa 370 milioni di euro (soggetto ai consueti aggiustamenti di prezzo). Al perfezionamento dell’operazione, previsto per il quarto trimestre 2024 subordinatamente all’ottenimento delle autorizzazioni regolamentari, l'acquisizione avrà un impatto minimo sul CET1 ratio consolidato di UniCredit, pari a circa 15 punti base.