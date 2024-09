UniCredit, stanziato finanziamento da 20 milioni di euro a supporto di Almaviva

UniCredit, erogato finanziamento Futuro Sostenibile di 20 milioni a favore di Almaviva

UniCredit ha stanziato un finanziamento Futuro Sostenibile pari a 20 milioni ad Almaviva, finalizzato a supportare il piano di investimenti previsto per la partecipazione ed eventuale aggiudicazione degli appalti nell’ambito del PNRR (nei settori dei trasporti, infrastrutture, healthcare, digitalizzazione della PA) e agli sviluppi legati al perseguimento di obiettivi per uno sviluppo sostenibile del proprio business. Almaviva, Gruppo italiano di innovazione digitale, accompagna i processi di crescita del Paese raccogliendo la sfida che le realtà enterprise devono affrontare per rimanere competitive nell’epoca del digitale. A partire da solide competenze Made in Italy, Almaviva ha dato vita ad un network globale che conta 30 aziende e 79 sedi in Italia e all’estero, con un’importante presenza in LATAM (Brasile, Colombia, Repubblica Dominicana), oltre che negli Stati Uniti, in Belgio, Spagna, Finlandia, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Egitto, Tunisia.

Il Finanziamento Futuro Sostenibile di UniCredit è un finanziamento chirografario destinato alle Imprese che prevede una riduzione dello spread, rispetto alle condizioni offerte per questa tipologia di operazioni, riconosciuta alle imprese che si impegnano a migliorare l’ambiente, la società e la buona amministrazione della propria azienda, ossia che ispirano la propria azione ai fattori ESG: Environmental, Social e Governance. I target di sostenibilità scelti da Almaviva per il finanziamento sono l’aumento delle fonti di energia rinnovabili e la riduzione dell’intensità di emissioni GHG.

"Con questo intervento creditizio", dichiara Roberto Fiorini, Regional Manager Centro di UniCredit, "ribadiamo la volontà di UniCredit di proporsi come partner di riferimento per le imprese interessate a intraprendere piani di sviluppo concreti e sostenibili. Una sostenibilità intesa nelle sue varie accezioni, che spaziano da quella ambientale a quella economica, e che sta diventando sempre più un fattore dirimente di successo sui mercati globali".