Valtur al fianco del territorio: nasce 'New Dream Brindisi'

Valtur, il consorzio 'New Dream Brindisi' contribuisce allo sviluppo sociale ed economico del territorio

Il territorio di Brindisi, caratterizzato da contrasti e dinamiche complesse, è da sempre legato da una profonda passione per il basket. Nonostante la recente sfortuna che ha visto la nostra squadra retrocedere in A/2 nella scorsa stagione, l'affetto e il sostegno della città non sono affatto diminuiti. A spiccare per iniziativa sono stati i fratelli Pagliara, imprenditori locali e titolari del marchio Valtur, che hanno ispirato altri imprenditori a creare una rete collaborativa. Nasce così il consorzio "New Dream Brindisi", composto da imprenditori locali con storie di successo, uniti per promuovere lo sviluppo sociale ed economico del territorio.

Nella veste di amministratore del Consorzio stabile BUILD, che rappresenta quasi cento imprese in tutta Italia, si è colta immediatamente l'opportunità, consapevoli che l'unione consortile può realmente fare la differenza nel favorire la crescita delle PMI. Il motto del consorzio, "insieme valiamo di più", riflette l'amore comune per il basket, la solidarietà nelle difficoltà e la gioia condivisa nelle vittorie, elementi che hanno contagiato l'intera comunità e possono contribuire alla riappacificazione della città.

Questo approccio rappresenta un efficace mezzo per dimostrare che Brindisi possiede le risorse necessarie per risollevarsi da una crisi connessa al declino industriale, aprendo un nuovo percorso in cui gli imprenditori locali assumono un ruolo centrale.

Il consorzio si impegna a seguire le tre direttrici proposte dal Presidente di Confindustria Emanuele Orsini: dialogo, identità e unità. Il dialogo è il fondamento per valorizzare le potenzialità dell'area, che negli anni ha accumulato esperienze imprenditoriali di rilievo, contribuendo anche oltre i confini nazionali. La valorizzazione di ciò che unisce rappresenta un'opportunità per superare le contrapposizioni che hanno limitato la provincia, inclusa la gestione pubblica. L'unità raggiunta per sostenere lo sport cittadino su scala nazionale è un esempio tangibile di ciò che Brindisi può aspirare nel futuro, con un approccio costruttivo. Gli imprenditori aderenti a "New Dream Brindisi" sono determinati ad affrontare la sfida dello sviluppo sociale ed economico del territorio, partendo proprio dallo sport come punto di partenza.