viteSicure, Luca Giovenzana è il nuovo Chief Technology Officer

Assicurazioni online, a Luca Giovenzana la nomina di Chief Technology Officer di viteSicure: la società punta ancora sulla tecnologia per favorire la crescita

Punta ancora sulla tecnologia per favorire la crescita viteSicure, la prima insurtech europea specializzata nella distribuzione online di polizze vita protezione. La società nativa digitale e con un focus privilegiato sulla generazione dei millennials rafforza il proprio vertice aziendale con un nuovo top manager, Luca Giovenzana, a cui è affidata la carica di Chief Technology Officer. Giovenzana va ad affiancare i due founder dell’azienda, Eleonora Del Vento e Alessandro Turra, con il compito di contribuire alla definizione delle linee guida e degli obiettivi strategici per il 2023. Si occuperà di tutti gli sviluppi tecnologici di viteSicure, tra cui un innovativo progetto di intelligenza artificiale dedicato a migliorare ulteriormente il servizio clienti.

“Il 2022 è stato un anno fondamentale per viteSicure" ha commentato Eleonora Del Vento, CEO di viteSicure, "durante il quale siamo cresciuti in maniera solida e credibile, arrivando a più che duplicare il nostro fatturato rispetto all’anno precedente. Sappiamo che molto del nostro valore aggiunto è dovuto proprio all’approccio fortemente orientato alla tecnologia, che ci permette di offrire sicurezza finanziaria ai più vulnerabili in modo rapido, intuitivo ed economico. Per questo siamo fieri di avere al nostro fianco un professionista come Luca Giovenzana: siamo certi che il suo talento ci permetterà di fare un ulteriore salto in avanti verso la crescita della società”.

Da sempre appassionato di tecnologia, agilità e startup, Luca Giovenzana ha iniziato la sua carriera informatica seguendo il suo interesse per Linux, l’Open Source e la Cyber Security. Prima dell’approdo in viteSicure, ha ricoperto incarichi di responsabilità in Golee, sempre come CTO, in CHILI, in qualità di Engineering and Agile Delivery Manager e in Endian, come Head of DevOps and QA. Nel 2019, il manager ha anche co-fondato la community italiana di Robot Framework ed è tuttora organizzatore della Working Software Conference e del Coding Gym Milano.