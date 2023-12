Vitesy chiude un nuovo round da oltre 3 milioni di euro

Vitesy, concluso un nuovo round da 3,2 milioni di euro: l'obiettivo è continuare a potenziare l’innovazione tecnologica dei propri prodotti

Vitesy, azienda specializzata nella realizzazione di soluzioni green e intelligenti per il benessere delle persone, ha concluso un nuovo round di 3,2 milioni di euro. L’obiettivo è continuare a potenziare l’innovazione tecnologica dei propri prodotti e soprattutto affermare Shelfy, rivoluzionario dispositivo che aiuta a combattere lo spreco alimentare, nei mercati strategici di riferimento per l’azienda: Europa, USA e Canada.

A partecipare a questo ulteriore round è stata Doorway (fintech italiana innovativa operante nel Venture Capital, che abilita l’investimento diretto in questa asset class da parte di investitori privati e corporate) cui si sono aggiunti anche importanti Family Offices e Business Angels. "Anche quest’anno siamo riusciti a raccogliere un importante round. Per farlo è stata fondamentale la fiducia di investitori strategici, essenziali per supportarci in questo momento di scaling aziendale. Siamo davvero soddisfatti del nostro ultimo prodotto Shelfy, sta superando ogni nostra più rosea aspettativa ed è su questo che vogliamo puntare oggi. E non ci fermeremo di certo qui. Vogliamo continuare il percorso intrapreso facendo innovazione e dimostrando che anche in Italia tutto questo è possibile” dichiara Paolo Ganis, co-fondatore e CEO di Vitesy.

Antonella Grassigli, CEO e Co-founder di Doorway, commenta: “Il settore CleanTech è un settore in forte sviluppo, con un’attenzione crescente a temi come la qualità dell'aria e la riduzione dello spreco alimentare, sia da parte dei consumatori, che delle aziende. La missione di Doorway è plasmare il futuro sostenendo l'innovazione di imprese che promuovono pratiche sostenibili, generando un impatto tangibile sulla società, l’economia e l’ambiente. Per questo siamo felici di aver affiancato nella raccolta fondi una startup italiana dal grande potenziale come Vitesy nata in modo intenzionale per rispondere a una sfida ambientale e con eccellenti prospettive di crescita”.

Fondata nel 2016 da Paolo Ganis, Alessio D’Andrea e Vincenzo Vitiello, Vitesy ha già raccolto complessivamente 10 milioni di euro che le hanno permesso di posizionarsi e affermarsi nel settore del CleanTech. Oggi, con la progettazione dell’innovativo dispositivo Shelfy per combattere lo spreco alimentare, continuerà la sua spinta ed espansione. Solo nel 2023, infatti, ne ha già venduti più di 12.000 in 80 paesi nel mondo, raccogliendo oltre 1 milione di euro di preordini attraverso una campagna di crowdfunding lanciata sulle piattaforme Indiegogo e Kickstarter. Migliorare il benessere e creare un ecosistema sostenibile è la promessa di Vitesy e un impegno ad essere sempre più innovativi ed efficienti per trasformare le sfide in opportunità.