WindTre Business lancia il nuovo spot con testimonial l'olio Monini

WindTre Business, al via la nuova campagna pubblicitaria: l'olio Monini testimonial dello spot tv

È on air il nuovo spot della campagna TV di WindTre Business che racconta la qualità dei servizi del brand attraverso le testimonianze dei clienti: dopo Boscolo Viaggi, è la volta di Monini.

Nel nuovo episodio, firmato ancora una volta da Wunderman Thompson, Maria Flora Monini, brand director della nota azienda agroalimentare, sottolinea che con WindTre Business le comunicazioni “filano lisce come l’olio”. Monini, infatti, utilizza i servizi “Mobile 5G” di WindTre.

Guarda il video

La campagna ricorda infine che tra le soluzioni offerte da WindTre Business per favorire la diffusione della banda ultra larga nel Paese, c'è la possibilità, anche per i liberi professionisti, di accedere al piano Voucher promosso dal Mise.

Prevista l’erogazione di un contributo fino a 2.500 euro per l’attivazione di contratti di connettività in fibra o in Fwa. La pianificazione di WindTre è gestita da Dentsu.