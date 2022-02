Women’s Empowerment, appuntamento con Fondazione Bracco e Aspen

Conferenza internazionale di altissimo profilo legata a Expo Dubai

In occasione dell’International Day of Women and Girls in Science, Aspen Institute Italia e Fondazione Bracco organizzano il prossimo 11 febbraio in modalità ibrida – digitale e in presenza - la Conferenza Internazionale Mind the STEM Gap .

L’incontro prevede la partecipazione di Diana Bracco, President, Bracco Foundation and B20 Women Empowerment Ambassador; Elena Zambon, Vice Chairman, Aspen Institute Italia; Patrizio Bianchi, Italian Minister of Education; Elena Bonetti, Italian Minister for Family and Equal Opportunities; Paolo Glisenti, Commissioner General Italy Pavilion, Expo 2020 Dubai; Alberto Quadrio Curzio, President Emeritus, Accademia Nazionale dei Lincei; General Council Aspen Institute Italia; Rana Dajani, President of the Society for Advancement of Science and Technology in the Arab world; Maria Chiara Carrozza, President, CNR; Eleonora Dondossola, Faculty at the MD Anderson Cancer Center in Houston, Texas; STEM Expert, EAU; Ersilia Vaudo, Chief Diversity Officer, ESA; Cristina Messa, Italian Minister of University and Research, Gaela Bernini, Secretary General of Bracco Foundation, Presentation of the Aspen Scolarships in Stem disciplines; Marta Dassù, Senior Advisor European Affairs, Aspen Institute Italia

I giornalisti interessati possono seguire i lavori in streaming sui canali Youtube Italy Expo 2020, Facebook Italy Expo 2020 e sul profilo Facebook di Fondazione Bracco. I lavori si svolgono in lingua inglese.

Al centro del dibattito la promozione del women’s empowerment con un particolare accento sull’importanza dell’istruzione delle ragazze in materie STEM. A tale riguardo, Fondazione Bracco presenterà il manifesto ‘Mind the STEM Gap’ che ha creato per superare la disparità di genere nelle discipline STEM, incrementare la consapevolezza del contributo che le donne possono dare alla scienza, rimuovere stereotipi e pregiudizi e sostenere la comunità di educatori sia quelli in famiglia che quelli a scuola. In questa occasione Aspen Institute Italia lancerà 10 Borse di studio per donne residenti nel Mezzogiorno d’Italia che serviranno come finanziamento per frequentare corsi di laurea STEM. L’Istituto supporterà finanziariamente anche una Early Fellowship dell’OWSD (Organization for Women in Science for the Developing World), del Programma Unesco per una candidata donna che abbia completato il Phd in materie STEM e che consentirà alla prescelta di poter lavorare in un laboratorio collocato nel suo Paese di origine.