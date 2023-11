Zurich: al via le nuove multiramo MultInvest Flex e FlexInvest

Zurich punta alla flessibilità con le nuove multiramo MultInvest Flex e FlexInvest: l'obiettivo è adattarsi alle esigenze finanziarie individuali

In un contesto macroeconomico in cui la protezione di risparmi e capitali diventa prioritaria per molti investitori, Zurich lancia MultInvest Flex e Zurich FlexInvest, due nuove soluzioni multiramo progettate per adattarsi alle esigenze finanziarie individuali. Zurich MultInvest FLEX, distribuita dalla rete agenziale di Zurich, e FlexInvest, distribuita dai consulenti finanziari di Zurich Bank, coniugano opportunità di investimento e stabilità dei rendimenti grazie a Zurich Flex, la nuova gestione separata con un modello di gestione più flessibile e reattivo all’attuale contesto finanziario che sarà affiancata dalle linee guidate finanziarie della gamma Multinvest.

Con queste due nuove soluzioni si ha inoltre accesso a servizi di gestione del capitale volti a semplificare e personalizzare gli investimenti, mentre le quattro linee guidate: Prudente, Moderata, Dinamica e Bilanciata ESG, offrono percorsi d’investimento guidati e su misura, puntando a una diversificazione efficace del portafoglio e una gestione ottimale della volatilità di mercato. Entrambe le soluzioni consentono poi di modificare la linea di investimento prescelta, in funzione di esigenze e profili di rischio specifici, nonché di incrementare il proprio investimento nel tempo. Infine, Zurich FlexInvest, nella sua versione Premium, offreanche la possibilità di scegliere tra un’ampia gamma di fondi delle principali società di asset management globali, garantendo la massima autonomia per la costruzione di un percorso di crescita del capitale totalmente personalizzato.