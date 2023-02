Zurich Bank: sette nuovi consulenti entrano nel network di advisory

Zurich Bank consolida le competenze di advisory: annunciato l’ingresso di sette nuovi consulenti

Zurich Bank annuncia l’ingresso di sette nuovi consulenti, entrati nel proprio network di advisory. A pochi mesi dalla nascita e inaugurando il nuovo anno, Zurich Bank conta dunque nella propria rete oltre 1.000 Consulenti Finanziari, confermando la volontà di crescere e consolidare ulteriormente le competenze di advisory.

Fanno il proprio ingresso nella rete Valter Amoroso, ex BCC Alpi Marittime, per l’area Nord Ovest; Federica Lavatelli, precedentemente in Banca Popolare di Sondrio, per l’Area Lombardia; Roberto Giacomelli, ex Azimut, per l’area Nord Est; Massimo Curina, già IW Bank, per l’area Nove; Fabio Magagnoli, da Banca di Bologna, per l’Area Emilia; Marco Marchese per l’area Sud. Infine raggiunge l’area Nord Est Dario De Nardi, precedentemente in Banca Mediolanum.

“Diamo un benvenuto ai nuovi sette professionisti che rafforzano la nostra squadra e contribuiscono a consolidare le nostre competenze per guardare con fiducia e preparazione alle sfide e alle grandi opportunità del nostro mercato”, ha affermato Federico Gerardini, Responsabile Direzione Commerciale & Wealth Management di Zurich Bank.