Zurich e Marsh McLennan: al via la partneship per colmare il gap di protezione cyber

Zurich e Marsh McLennan: annunciata la collaborazione tra pubblico e privato per colmare il gap di protezione cyber e aumentare la resilienza contro minacce informatiche

Un nuovo white paper congiunto di Zurich Insurance Group e Marsh McLennan mette in evidenza l'importanza di una maggiore cooperazione tra settore pubblico e privato per affrontare le crescenti minacce informatiche. Il documento, intitolato Closing the cyber risk protection gap, sottolinea come le attuali soluzioni assicurative siano insufficienti per coprire pienamente eventi informatici catastrofici, in particolare per le piccole e medie imprese. La collaborazione pubblico-privata è vista come cruciale per aumentare la resilienza e sviluppare soluzioni innovative che proteggano l'economia digitale.

"La minaccia di attacchi informatici rappresenta un rischio significativo per la stabilità sociale ed economica. Come assicuratori, possiamo offrire un certo grado di protezione ma, in caso di eventi informatici catastrofici su larga scala, la gestione del rischio non può essere delegata unicamente al settore privato. Per affrontare questo divario di protezione è di fondamentale importanza aumentare la resilienza informatica attraverso la creazione di partnership pubblico-private in grado di sviluppare strategie che proteggano il nostro futuro digitale", ha dichiarato Mario Greco, Chief Executive Officer di Zurich Insurance Group.

John Doyle, Presidente e Chief Executive Officer di Marsh McLennan, ha commentato: "La minaccia sempre più incombente costituita dal rischio cyber richiede un'azione collettiva per colmare l’attuale gap di protezione. In questo contesto, il mondo assicurativo e il settore pubblico devono collaborare per identificare la tipologia di eventi assicurabili e quelli non ancora assicurabili. Attraverso una maggiore collaborazione, è possibile sviluppare soluzioni innovative, aumentare la consapevolezza del rischio, consolidare il mercato delle assicurazioni informatiche e stabilire partnership pubblicoprivate che proteggano la nostra società e la nostra economia da eventi informatici potenzialmente catastrofici".