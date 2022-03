Zurich Italia, annunciato un nuovo Hub per potenziare la Rete Agenti

Zurich Italia, annunciata l'inaugurazione del primo Hub “Romagna e Marche” a Rimini

Zurich Italia annuncia l’inaugurazione del primo Hub “Romagna e Marche” a Rimini, confermando la propria fiducia nel potenziale di crescita del canale agenziale per offrire ai propri clienti un servizio d’eccellenza. Grazie al nuovo centro, gli agenti Zurich potranno beneficiare della capacità d’investimento di Zurich e della visibilità del suo brand, nonché di un approccio digitale fully paperless. Uno degli elementi cardine dell’Hub è rappresentato da un centro servizi in grado di supportare la rete retail per servire l’ecosistema famiglia, oltre a un pool specialisti dedicati al mondo imprese, valorizzando ulteriormente la qualità di gestione dei sinistri. L’Hub nasce anche dalla volontà degli intermediari di portare a fattore comune le proprie capacità imprenditoriali, creando così i presupposti per gestire reti di vendita sempre più strutturate e digitali, pur mantenendo la completa indipendenza.

Alla base del progetto c’è la volontà di rafforzare le interazioni tra la Compagnia e i distributori, velocizzare il “time to market”, e garantire la piena vicinanza ai clienti nei momenti di necessità. Tali obiettivi saranno raggiunti grazie al potenziale di scalabilità e alla possibilità per Zurich di investire ulteriormente su questo nuovo modello distributivo. Un modello che non sarà però esclusivo, ma si affiancherà alla rete tradizionale, su cui Zurich continuerà ad investire, con la volontà di cogliere ogni opportunità in termini di sinergie.

Michele Colio, Head of Retail Distribution di Zurich Italia, ha commentato: “Crediamo molto in questa iniziativa perché da un lato rafforza il lato imprenditoriale degli agenti e dall’altro il brand Zurich. Tutto ciò si pone come obiettivo finale quello di diventare sempre di più un punto di riferimento dei clienti. Altra leva fondamentale è rappresentata dalla forte accelerazione nella digitalizzazione di tutti i processi di interazione con il canale distributivo e con i clienti. Concludendo, gli Hub rappresentano la giusta combinazione tra competenza ed affidabilità dei nostri agenti e l’innovazione tecnologica a servizio del cliente.”