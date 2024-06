Nuova mazzata dell'Antitrust a Meta, maxi-multa di 3,5 milioni di euro

Antitrust, sanzione di 3,5 mln a Meta per pratiche scorrette

L'Antitrust ha comminato una sanzione di 3,5 milioni a Meta per pratiche commerciali scorrette riguardo alla creazione e alla gestione degli account dei social network Facebook e Instagram.

In particolare, secondo l’autorità, nel processo di registrazione ad Instagram gli utenti non hanno ricevuto informazioni chiare sulla raccolta e sull'uso dei propri dati per fini commerciali. Inoltre, in caso di sospensione degli account Facebook e Instagram, non sono state fornite comunicazioni utili per eventuali contestazioni.

In particolare, per l'Antitrust, Meta non ha indicato come decida di sospendere gli account Facebook (se a seguito di un controllo automatizzato o "umano") e non ha fornito agli utenti di Facebook e Instagram informazioni sulla possibilità di contestare la sospensione dei loro account (si possono rivolgere a un organo di risoluzione stragiudiziale delle controversie o a un giudice).

Infine, ha previsto un termine breve (30 giorni) per la contestazione della sospensione da parte del consumatore. Queste due pratiche sono state cessate da Meta nel corso del procedimento.