Nvidia, conti super secondo gli analisti. Ma uno scenario non lascia dormire sonni tranquilli agli investitori

Nvidia, uno scenario non lascia dormire sonni tranquilli agli investitori

Nvidia alla prova dei conti trimestrali. Il 28 agosto prossimo la società diffonderà i conti del primo trimestre per l'anno fiscale 2025. Un appuntamento importante per gli investitori, insieme al probabile taglio dei tassi da parte della Federal Reserve, per testare la resilienza sul mercato del protagonista della rivoluzione legata all'intelligenza artificiale.

Le aspettative degli analisti sono per un altro trimestre solido dato che i suoi chip di elaborazione grafica di fascia alta, che sono i più usati per l'esecuzione di carichi di lavoro importanti dovuti all'impiego degli strumenti tech legati all' intelligenza artificiale generativa, continuano a registrare una forte domanda.

I ricavi nei tre mesi appena trascorsi dovrebbero posizionarsi intorno ai 28,55 miliardi di dollari, ovvero 2,1 volte il fatturato dello stesso periodo dell'anno scorso. Gli utili sono stimati a circa 0,64 dollari ad azione, in aumento esponenziale rispetto agli 0,27 dollari dello stesso trimestre dell'anno scorso.

Secondo gli esperti il business dei data center alimentati dai chip di Nvidia è ancora il motore principale degli utili dell'azienda, guidato dalla piattaforma di elaborazione Gpu Hopper e dalle soluzioni di rete end-to-end InfiniBand, poiché i clienti di vari settori hanno investito nella formazione e nell'interfacciamento di modelli e di intelligenza artificiale generativa.

I principali player che operano nel cloud, da Amazon a Google a Microsoft, sono stati i maggiori clienti di chip Ai, ma la domanda si è espansa anche verso altri settori infatti tutte le aziende sono ormai orientate a investire in strumenti di Ai generativa per potenziale i propri modelli di business e semplificare i processi in tutti i campi a partire da quello sanitario.

Nel primo trimestre gli analisti prevedono che le vendite del segmento dei data center siano cresciute di 22,6 miliardi di dollari, con un aumento di quasi 5 volte rispetto all'anno precedente. Anche l'offerta per i prodotti Hopper di Nvidia sta migliorando e questo probabilmente aiuterà i ricavi del secondo trimestre dove le previsioni indicano uno scenario positivo dato che Nvidia, rispetto ai concorrenti, riesce a produrre contenendo i costi inoltre potrebbe anche beneficiare di un mix di prodotti più favorevole orientato verso prodotti complessi per data center e maggiori vendite correlate al software.

Considerando l'attuale prezzo di mercato dei titoli Nvidia pari a 130 dollari per azione (dopo lo split azionario), +162% da inizio 2024, il suo valore è pari a circa 48 volte gli utili del consenso stimati nell'anno fiscale 2025 e a circa 35 volte gli utili dell'anno fiscale 2026. Per gli analisti non sono multipli irragionevoli, considerando la crescita vertiginosa della società. Ci sono però alcuni rischi da prendere in considerazione. Infatti, la domanda di Gpu potrebbe attenuarsi, poiché la fase di formazione iniziale dei modelli di linguaggio di grandi dimensioni dell'IA rallenta.

Dopo la formazione dei modelli, la fase di utilizzo di questi ultimi potrebbe spostarsi verso requisiti di potenza inferiori o anche verso capacità on-device, riducendo la crescita della domanda di Gpu. Inoltre, anche i concorrenti stanno affilando le armi e player come Amd stanno investendo molto per recuperare terreno visto che gli investimenti in Ai continueranno ad essere alti.