O'Leary (Ryanair) boccia Lufthansa: "Porterà i clienti di Ita in Germania"

O' Leary boccia il matrimonio Ita-Lufthansa: "Nessun beneficio per l'Italia"

“Cosa succederà realmente a Ita non lo so, è il governo italiano che deciderà. Quello che dovrebbe succedere è venderne la maggioranza, non avere più controllo e lasciarla al mercato libero. Nello stesso tempo bisognerà accettare che Lufthansa userà Ita per portare traffico verso la Germania e Francoforte e non aumenterà il traffico in Italia e non svilupperà un mercato italiano”. Lo ha detto l'amministratore delegato di Ryanair Michael O' Leary in conferenza stampa in occasione della presentazione delle 16 nuove rotte su Roma per l’estate 2023. “Noi continueremo a crescere e a portare milioni di turisti a visitare questo Paese”, ha aggiunto.