OCSE, crescita bassa nel secondo trimestre ma sviluppo a macchia di leopardo

Ocse, crescita moderata per le economie mondiali ma a "macchia di leopardo"

Crescono moderatamente, dopo la pandemia, le economie mondiali che fanno riferimento all’OCSE ma lo fanno a “macchia di leopardo”. Lo confermano i dati dell’ Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Da una parte gli Stati Uniti, hanno superato il Pil di pre-pandemia con un 6,2% del secondo trimestre, altri sono ancora indietro, come ad esempio il Regno Unito. Nel mezzo la maggioranza dei paesi che sono riusciti invece ad eguagliare i livelli del passato.

La sintesi dei dati indica che dal 2022, fortunatamente, sta avvenendo una crescita costante anche se mediamente moderata. La parola che più viene usata per definire l’attuale periodo è “incertezza”. Incertezza che proviene dalla guerra in Ucraina, dall'inflazione e dagli alti tassi di interesse. L’Ocse fa una fotografia del momento ma non dà previsioni a medio termine. E’ molto difficile prevedere come reagirà l’economia mondiale a questi crash test, al rallentamento dell’economia cinese, allo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale e con essa della tecnologia.