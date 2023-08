OnlyFans fa il botto: oltre 1 mld di ricavi. Il porno non passa mai di moda

OnlyFans, fatturato cresce del 24% nel 2022: un business 5,6 miliardi all'anno

OnlyFans macina utili “come se non ci fosse domani”, eppure il domani della piattaforma è chiaro e appare più roseo che mai. La piattaforma per adulti dell’azienda britannica Fenix International dell’imprenditore Leonid Radvinsky ha un pubblico inossidabile di affezionati sempre più nutrito: 239 milioni di utenti (+27% dal 2021).

Attualmente i creators di contenuti erotici iscritti alla piattaforma superano i 3 milioni (3,2 per esattezza, in aumento di un milione dall’anno precedente), e un giro d’affari che ammonta a 5,6 miliardi di transazioni, con un grosso balzo in avanti rispetto al 2021 in cui erano pari a 4,8 miliardi. È quanto emerge dal bilancio 2022 depositato dalla capogruppo del miliardario americano-ucraino, numeri che lievitano in modo esponenziale di anno in anno fin dalla creazione del brand nel 2016.

Basti considerare che rispetto all’anno precedente, la piattaforma porno e soft porno ha realizzato profitti in crescita del 24%, superando per la prima volta il miliardo di dollari di ricavi (a fronte dei 932 milioni del 2021), garantendo così all’unico proprietario ben 404 milioni di guadagno, l’equivalente di 370 milioni di euro.