Open Fiber, accordo con Vetrya: nasce il nuovo operatore nazionale Voola

Open Fiber, intesa con il gruppo italiano Vetrya: arriva il nuovo operatore nazionale Voola

Nuovo accordo strategico per portare connettività ultraveloce a privati e aziende: Vetrya, il gruppo italiano leader riconosciuto nello sviluppo di servizi digital, soluzioni e servizi cloud computing, soluzioni applicative e servizi media, insieme a Open Fiber, il principale player in ambito di infrastrutture Ftth del Paese e uno dei più grandi in Europa, hanno siglato un'intesa per portare la connettività ultraveloce a privati e aziende.

Il risultato di tale accordo è il lancio di Voola: il nuovo operatore di telecomunicazioni nazionali che offrirà connessioni di fibra ottica, la rete che arriva direttamente all'interno di case e uffici di Open Fiber, in grado di raggiungere fino a 10 gigabit al secondo.

Nello specifico, l'offerta Voola sarà disponibile a partire dal 21 ottobre e riguarderà sia privati, professionisti che aziende. Nello pacchetto si avrà la possibilità di scegliere tra diverse proposte: Voola Casa, dedicata al mercato privato, Voola Pro, dedicata al mercato dei liberi professionisti, Voola Azienda, dedicata al mercato delle imprese.

La nascita del nuovo operatore nazionale si inserisce nel quadro di sviluppo di Vetrya: un elemento di ulteriore sviluppo che consentirà all'azienda di completare l'offerta di "trasformazione digitale" rivolta ai propri clienti, mettendo loro a disposizione un servizio aggiuntivo e complementare di connettività ultra broadband.



"Per noi la creazione di un operatore di connettività Ftth ultra broadband è il completamento dell’offerta di trasformazione digitale, che rappresenta uno dei modelli di business del nuovo piano industriale, ha commentato Luca Tomassini, presidente e amministratore delegato di Vetrya. "Una soluzione a prova di futuro per cittadini, liberi professionisti e aziende. Per realizzare il progetto abbiamo scelto Open Fiber, la cui missione è quella di costruire un futuro in cui la nuova tecnologia in fibra ottica potrà cambiare la vita del nostro Paese", ha sottolineato Tomassini.

"Attraverso Voola i cittadini e le aziende, dai piccolo borghi alle grandi città, potranno beneficiare delle migliori prestazioni dei collegamenti in fibra ottica, che permettono la massima velocità di connessione a Internet e, allo stesso tempo, abilitano numerosi servizi internet, core business di Vetrya”, ha concluso il presidente e amministratore delegato di Vetrya.

La partnership con Vetrya amplia il portafoglio di accordi commerciali che Open Fiber ha stretto con oltre cento operatori. La commercializzazione dei servizi sulla rete realizzata da Open Fiber è aperta in 185 città di grandi e medie dimensioni e in oltre 2.500 piccoli comuni.

"La presenza di Open Fiber, che con il suo modello wholesale only mette a disposizione di tutti una rete neutrale di ultima generazione, ha fatto sì che il mercato delle telecomunicazioni si sia aperto anche ad altri settori” ha commentato Mario Rossetti, direttore generale di Open Fiber. "Negli ultimi mesi diversi operatori come Vetrya hanno deciso di entrare nel mercato del fiss, e non è un caso che abbiano scelto di utilizzare, per sviluppare i loro servizi, la rete Ftth, che è l'unica in grado di accogliere le evoluzioni tecnologich che verranno sviluppate nel corso degli anni", ha concluso Rossetti.