Open Fiber alza il velo sul nuovo piano: 11 mld di investimenti in dieci anni

Open Fiber, nuova operazione di finanziamento estesa a 7,2 miliardi

Investimenti intorno agli 11 miliardi di euro per ampliare la copertura e colmare i ritardi sulle aree bianche (quelle a fallimento di mercato oggetto dei bandi Infratel), da finanziare, oltre che con la generazione di cassa e dall'equity, anche con la nuova operazione di finanziamento estesa a 7,2 miliardi, con un contratto (con durata fino al 2028) che prevede anche linee uncommitted già inserite nell'accordo che potrebbero portare a 10 miliardi l'importo del prestito. Open Fiber ha alzato il velo sul nuovo piano strategico a firma Mario Rossetti.

"Nelle aree bianche abbiamo completato il 40% del piano, ammette il neo Ceo, ma il ritardo non è più giustificabile e l’obiettivo è completare il programma entro il 2023". Quanto invece alle aree nere, quelle più ricche, "Open Fiber è più avanti dei concorrenti: FiberCop sta di fatto duplicando la nostra rete".

La vera incognita da considerare riguardare le gare: per le aree bianche a fallimento di mercato è previsto un meccanismo a contribuito e non più a concessione, spiega il Sole 24 Ore. Sul piatto ci sarebbero circa 3,7 miliardi di fondi pubblici. Mentre per le aree grigie, dove ci sono sul tavolo altri 6,9 miliardi, si farà il punto a metà 2022.

Il neo Ceo non vede nell'immediato una rete unica: "Siamo interessati al coinvestimento, ma non quello “commerciale” proposto attualmente da FiberCop (che del resto è rivolto a operatori di servizi, ndr), bensì un coinvestimento “vero” che riguardi l’infrastruttura, studiano le opportune soluzioni tecniche, ma mantenendo due reti indipendenti", spiega Rossetti. Altro snodo centrale del nuovo piano riguarda il personale, su cui Open Fiber farà grande attenzione al fine di garantire la realizzazione del programma: "Abbiamo la capacità di acquisire nuova forza lavoro nei cantieri", afferma Rossetti, assicurando che Open Fiber adesso è nella traiettoria giusta per centrare l’obiettivo del piano nazionale Italia a 1 giga.