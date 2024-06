Open Fiber in perdita fino al 2032, ricavi al di sotto delle aspettative

Open Fiber in perdita fino al 2032

I conti di Open Fiber migliorano ma il nuovo piano industriale, secondo Il Sole 24 ore, indicherebbe il break even al 2032. Quindi, anno dopo anno, le perdite, che nel 2023 sono state pari a 296 milioni contro i 260 attesi dagli analisti, a causa di un aumento degli oneri finanziari, si susseguiranno.

Senza contare il debito pari a 5,5 miliardi, in linea con le attese, a cui si sommeranno i nuovi finanziamenti richiesti alle banche per circa 2 miliardi e un altro miliardo tra banche e soci (Cdp al 60% e Macquarie al 40%).

Ai primi di luglio comunque verranno comunicati i nuovi finanziamenti e il piano industriale. Ad oggi si sa che Open Fiber ha connesso oltre 14 milioni di unità immobiliari ma purtroppo i clienti non decollano anche perché la nuova rete in fibra realizzata non arriva fin dentro le abitazioni (come quella in rame) e dunque c'è un ulteriore costo per l'attivazione dell'utenza che, a seconda dei casi, viene diviso tra nuovi clienti e gestori.

Al momento gli utenti che, tramite i gestori di tlc, utilizzano la rete di Open Fiber sono pari a 3 milioni: 300mila clienti in più rispetto a fine 2023. E dunque i ricchi premi e cotillon promessi da Of, ossia 50 o 100 euro per i nuovi abbonati, ma solo in alcune località del paese, evidentemente non hanno sortito tutti i risultati sperati.

Alla fine i ricavi restano al palo anche se in crescita del 24% ma sotto le previsioni degli analisti che attendevano un +26%. In pratica il fatturato è stato di soli 582 milioni di euro a fronte di investimenti notevoli. Nel 2022 i capex sono stati pari a 1.6 miliardi, in linea con il livello del 2022 anche se gli analisti pensavano a un’accelerazione, visti gli impegni di copertura su aree bianche e aree grigie, che arriverà si spera con i nuovi finanziamenti.

Gli analisti auspicano comunque che venga trovata una soluzione strutturale per Open Fiber. E la soluzione dovrebbe dunque essere quella di riuscire a portare a termine la fusione con la rete dell'ex-monopolista che si appresta a essere scorporata e venduta a Kkr e al Mef. Sarebbe un vantaggio anche per la nuova Tim che si occuperà solo dei servizi fissi e mobili, oltre a quelli alle imprese e di Tim Brasil. La realizzazione di un’unica infrastruttura dovrebbe infatti portare nelle casse di Tim altri 2 miliardi di euro.