Open Fiber, nel 2024 corrono i ricavi: in crescita del 16% a 675 milioni. Ma aumentano anche le perdite

Open Fiber chiude il 2024 con ricavi a 674,8 milioni (+16%), l'Ebitda a 276,3 milioni (234 milioni nel 2023) e una perdita che si allarga a 364 milioni (296 milioni nel 2023). Il cda ha anche approvato il nuovo piano industriale che prevede ulteriori 10 miliardi di euro di investimenti fino al 2034. E' stato infine completato il processo di rifinanziamento che prevede ulteriori 2 miliardi di euro di risorse finanziarie da parte degli azionisti e di primari istituti di credito nazionali e internazionali. L'azienda, si legge in una nota, prevede di raggiungere il cash flow positivo entro il 2028.

Open Fiber ha aggiornato il Piano Industriale decennale, con orizzonte 2025-2034. Il nuovo piano prevede circa 10 miliardi di investimenti per la copertura complessiva di oltre 20 milioni di unità immobiliari. L'azienda ha incrementato le sue fonti finanziarie tramite una linea addizionale di credito di 1,05 miliardi di euro messa a disposizione dalle banche (assistite da Rothschild sia per il rifinanziamento che per la ristrutturazione del debito) che si aggiunge ai 7,2 miliardi del project financing precedente, e con l'impegno degli azionisti a sottoscrivere un incremento di capitale per circa 1 miliardo di euro.

Nel corso dell'esercizio 2024 si è svolta con Infratel Italia la procedura di riequilibrio dei piani economico-finanziari delle Convenzioni relative al Piano per la Banda Ultralarga e sono stati concessi contributi per complessivi 660 milioni di euro. "La finalizzazione del project financing garantisce all'azienda tutte le risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi del piano industriale, e in particolare per completare il Piano BUL nei piccoli comuni e il Piano Italia a 1 Giga finanziato con fondi del PNRR. Continuiamo a lavorare per mettere a disposizione di tutti i cittadini, dalle grandi città alle aree rurali e industriali, connettività ultraveloce e possibilità di accedere ai servizi digitali di ultima generazione" commenta l'ad Giuseppe Gola.

A fine 2024 Open Fiber aveva connesso circa 15,9 milioni di unità immobiliari; oltre 300 partner utilizzano la sua rete; la commercializzazione è aperta in 240 città grandi e medie (Aree Nere) e in 6615 comuni delle Aree Bianche, dove Open Fiber ha realizzato oltre il 94% della copertura nell'ambito del Piano BUL. L'azienda è poi impegnata negli otto lotti del Piano Italia a 1 Giga finanziato con fondi del Pnrr. Al 31 dicembre sull'intera rete Fiber erano attivi oltre 3.3 milioni di clienti. Nel 2025 "aumenterà ulteriormente il suo focus commerciale".