Open Fiber, Rossetti: "Asset strategico per digitalizzare il Paese"

Open Fiber, parla l'ad Rossetti: "Asset strategico per digitalizzare il Paese"

"Open Fiber sta facendo un lavoro molto serio e importante". A parlare è Mario Rossetti, amministratore delegato della società partecipata da Cdp (60%) e Macquarie (40%).

"Il punto da cui partire - ha dichiarato Rossetti al Sole 24 Ore - sta nel fatto che Open Fiber con quasi 14 milioni di unità immobiliari coperte in Ftth e circa 115mila chilometri realizzati, ha la rete d’accesso in fibra ottica più estesa d’Italia e tra le principali in Europa. Circa il 65% dei clienti Ftth in Italia naviga sulla nostra infrastruttura. Quindi parliamo di un asset strategico imprescindibile per qualsiasi ragionamento sulla digitalizzazione del Paese". Sbagliata quindi la descrizione di un’azienda in panne, vista l’”accelerazione nello sviluppo della rete nelle aree bianche. Né tantomeno c’è stato alcun rallentamento legato al dossier rete Tim … lo dimostrano i numeri. Nel primo semestre dell’anno abbiamo investito 848 milioni contro i 582 si un anno. Tutto questo con numeri in crescita sul conto economico”.