Oro a prezzi record, è il momento di vendere: oltre 2700 euro per 40 grammi

L'oro raggiunge prezzi record, è il momento di vendere? Ecco quanto ci si guadagna

L'oro brilla più che mai. Il prezzo del metallo prezioso ha raggiunto nuovi massimi negli ultimi mesi, superando persino quota 2.100 dollari l'oncia. Ma cosa c'è dietro questo rally sfrenato e cosa significa per gli investitori e l'economia globale?

Come spiegano ambienti finanziari vicini al mercato del metallo prezioso interpellati da Affaritaliani.it, in un contesto geopolitico ed economico instabile, con l'inflazione che galoppa e la guerra in Ucraina e Israele che occupa la gran parte dei notiziari, l'oro si conferma come ciò che è sempre stato: un bene rifugio. Senza mezzi termini, gli investitori vedono “il re dei metalli” come un investimento stabile e in grado di proteggere il loro capitale dai rischi e dalle incertezze del mercato.

L'oro continuerà a far parlare di sé. Il suo fascino antico soddisfa i desideri pauperistici dell’uomo dall’alba dei tempi e la sua reputazione di investimento sicuro lo rendono un asset molto attraente per diversificare il proprio portafogli, soprattutto in un’epoca in cui il mondo appare sempre più incerto.

Il prezzo continuerà a salire?

Secondo molti analisti, il metallo prezioso continuerà a salire nel medio-lungo termine. Fino a che le tensioni geopolitiche rimarranno invariate e l’inflazione non scenderà sotto livelli “sicuri”, il prezzo dell’oro, con grande probabilità, raggiungerà nuovi record.

Ma quanto ci si guadagna, quindi?

Ma non è solo grazie agli investimenti finanziari che si può guadagnare con l’oro. Secondo i dati del Sole24Ore e del London Bullion Market (il listino di Londra dedicato all'oro e all'argento), a oggi l’oro di 24 carati - il più raffinato - vale 69 euro al grammo. Quello di 18 carati - il più comune, molto utilizzato per accessori e gioielleria di lusso – invece, costa poco più di 51 euro al grammo.

Nel caso si possedesse una collanina d’oro, tipica di un regalo di laurea o di compleanno, che non si avesse più intenzione di utilizzare, si potrebbe vendere a un prezzo non indifferente. Infatti, nel caso questo gioiello fosse in oro 24 carati e pesasse circa 25 grammi (la misura media venduta in gioielleria), il guadagno sarebbe di oltre 1.725 euro.

Se pesasse, invece, 40 grammi, il peso medio di una collana leggermente più spessa, il prezzo al “compro oro” supererebbe i 2.760 euro.

Discorso diverso, invece, per i 18 kt. Come scritto prima, il prezzo della caratura dell’oro utilizzato per i gioielli è inferiore di circa 18 euro al grammo. Prendo lo stesso esempio di prima, quella stessa collanina di 25 grammi, se fosse fatta d’oro 18 carati varrebbe 1.275 euro. Se pesasse, invece, 40 grammi, il valore della collanina sarebbe di quasi 2.050 euro.

Così, mentre l'oro brilla sui mercati finanziari, non dimentichiamo il suo valore tangibili. Quindi, se avete un gioiello dimenticato nel cassetto, potrebbe essere il momento perfetto per farlo brillare nuovamente, ma nel vostro portafoglio.