Otb si espande in Medio Oriente: così Rosso diventa Lo...Renzo d'Arabia

Only The Brave ha avviato una significativa espansione nel Medio Oriente. Ecco come si sta muovendo la casa madre di alcuni tra i più influenti brand del lusso. Le mosse di Renzo Rosso non lasciavano spazio a dubbi sulla volontà dell'azienda di crescere e consolidare la propria presenza a livello internazionale. Il focus su mercati emergenti e ricettivi come gli Emirati Arabi Uniti, Qatar, Arabia Saudita e Kuwait testimonia un'ambizione chiara: quella di trasformare l'espansione in opportunità tramite una joint venture con Chalhoub Group, un gigante nella creazione di esperienze di lusso nel Medio Oriente. Lo scrive Dealflower.

La joint venture tra OTB e il Chalhoub Group promette di essere una pietra miliare nell'espansione dei brand di lusso nel panorama del Medio Oriente. Con l’obiettivo dichiarato di espandere significativamente la presenza dei marchi OTB, questa collaborazione potrebbe ridefinire gli equilibri nel mercato del lusso nella regione. Chalhoub, famoso per la sua expertise nel settore e per la gestione di un portfolio di decine di brand propri e oltre 450 marchi internazionali, rappresenta il partner ideale per OTB in questa sua nuova avventura.

Una nuova rete retail

Al centro di questa ambiziosa partnership sta la creazione di una rete retail dinamica e integrata. Si prevede l’apertura di oltre 15 nuovi punti vendita nel corso dei prossimi cinque anni, un piano d’azione che mira a consolidare la presenza di marchi come Jil Sander, Maison Margiela e Marni nella regione del Medio Oriente. Questo non solo attraverso negozi fisici ma anche valorizzando le piattaforme e-commerce dei brand, accompagnate da strategiche attività di marketing locale.

Renzo Rosso ha espresso entusiasmo riguardo la collaborazione con il Chalhoub Group, sottolineando l'importanza di avere un partner di lusso così prestigioso nell'area del Medio Oriente. Questa mossa strategica di OTB non solo segna un importante passo avanti nell'espansione internazionale del gruppo, ma pone le basi per un futuro in cui i marchi di lusso potranno contare su una presenza ancora più capillare e influente in mercati chiave.

Questo processo di espansione va oltre la semplice apertura di nuovi negozi, rappresentando un vero e proprio investimento nella comprensione e nel soddisfacimento delle esigenze di un mercato diversificato e in rapida crescita. Con queste azioni, OTB e Chalhoub Group non solo rafforzano la loro posizione nel mondo del lusso ma definiscono anche nuovi standard per il settore, puntando su un modello di business che integra retail fisico ed e-commerce, essenziale per affrontare le sfide del futuro.