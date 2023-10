Pai Partners pronta a cedere Marcolin per 1,35 miliardi

Pai Partners verso la cessione di Marcolin per 1,35 miliardi

La possibile cessione di Marcolin, un'azienda leader nel settore dell'eyewear con sede a Longarone, controllata da Pai Partners, potrebbe valere ben 1,35 miliardi di euro. Le indiscrezioni circolate inizialmente su Bloomberg hanno suggerito che il fondo di private equity francese, in collaborazione con Goldman Sachs, stia esplorando il potenziale interesse di acquirenti strategici per l'azienda. Questa notizia è stata riportata dal Corriere della Sera, sebbene al momento né il fondo né l'azienda stessa né la banca d'investimento abbiano fatto dichiarazioni ufficiali in merito. È importante sottolineare che questa è al momento una fase esplorativa e non necessariamente porterà alla vendita effettiva di Marcolin.

Pai Partners possiede il 78,4% di Marcolin già da diversi anni, una durata insolitamente lunga per un fondo di private equity. Questo potrebbe essere un segno che il percorso naturale potrebbe condurre alla vendita dell'azienda. Tuttavia, il settore dell'eyewear sta subendo un certo grado di "normalizzazione" simile a quanto sta accadendo nel settore del lusso. Questo potrebbe essere dovuto alle attuali incertezze economiche e geopolitiche che scoraggiano potenziali investitori.

Marcolin è conosciuta per la produzione di occhiali per marchi di alto profilo come Tom Ford, Guess, Max Mara, Monder e Zegna. Secondo Fabrizio Curci, CEO dell'azienda dal 2020, Marcolin è "un'azienda sana che guadagna bene". Nel primo semestre del 2023, l'azienda ha registrato un aumento delle vendite nette dell'8,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, raggiungendo un totale di 308,7 milioni di euro, con un utile netto di 15,5 milioni di euro rispetto agli 8,8 milioni del primo semestre del 2022.

Tra le operazioni più significative del gruppo, spicca l'accordo con Estée Lauder, che ha acquisito il marchio Tom Ford per 2,8 miliardi di dollari, cedendo a Marcolin una licenza perpetua per la produzione di occhiali in cambio di un impegno finanziario di 250 milioni di dollari. Oltre a Marcolin, nel distretto dell'eyewear, ci sono altri importanti attori del settore, tra cui EssilorLuxottica, Safilo e Thélios. Thélios è stata originariamente una joint venture tra il colosso francese LVMH e Marcolin, ma è stata completamente acquisita da LVMH nel 2021. Questo dimostra quanto sia competitivo e in costante evoluzione il panorama dell'eyewear.