Palermo, CDP: “Il legame tra aziende e innovazione è volano di sviluppo”

Fabrizio Palermo sul ruolo dell'innovazione.

"CDP è promotrice dell’innovazione da 170 anni, avendo basato la propria nascita sulla base del concetto di finanzia innovativa, di raccolta del risparmio per investire nello sviluppo a livello locale". Lo ha dichiarato l'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Cassa Depositi e Prestiti Fabrizio Palermo. L'occasione è stata data dal webinar “Appunti per l’interesse nazionale: il nuovo atlante del mondo” organizzato da Luiss Business School in collaborazione con l’associazione “Davide De Luca – Una vita per l’Intelligence”.

"Abbiamo finanziato infrastrutture innovative e supportato il cambiamento del Paese in tanti settori - ha sottolineato Fabrizio Palermo - La Cassa è una startup che vive reinventandosi sempre, cercando di individuare i settori in cui sostenere il Paese.

CDP coniuga una forte presenza nei settori industriali e l’innovazione. Ci siamo fatti sostenitori dell’innovazione promuovendo il Fondo Nazionale dell’Innovazione che ha finanziato con 1 miliardo di euro 200 startup in Italia. Abbiamo poi promosso un modello di innovazione che punta a finanziare intere filiere e a promuovere la nascita di acceleratori a loro dedicati.

Il legame tra aziende e innovazione è volano di sviluppo. L’industria lotta da sempre su una dinamica di ricavi decrescenti e di costi crescenti, che porta a ridurre i margini. L’unico elemento differenziale per generare sviluppo, è l’innovazione. Questa è stata la ricetta che ha consentito negli anni lo sviluppo e la rinascita. L’Italia è un Paese patria di tante innovazioni.

Il nostro impegno riguarda molteplici settori: costruzioni, connettività, sistemi di pagamento, logistica, tutela dei dati e turismo. In un mondo che sta subendo un’accelerazione irreversibile, sarà sempre più importante favorire la costituzione di un tessuto industriale al passo con i tempi. Questo sarà frutto di innovazione e nascita di campioni europei con una forte presenza italiana in settori trainanti per l’economia".